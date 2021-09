Red Notice, il teaser trailer del film con Dwayne Johnson e Gal Gadot

Le tre celebrità non hanno mai lavorato insieme prima d’ora, ma sono tutte le star indiscusse di un cinecomics: Ryan Reynolds veste i panni di Deadpool, Gal Gadot è l’interprete della supereroina WonderWoman e infine The Rock arriverà molto presto sul grande schermo nel ruolo di Black Adam, un antieroe Shazam! dell’universo DC.

Red Notice arriverà su Netflix i l 12 novembre prossimo , e sarà disponibile anche su Sky Q e NOW .

Red Notice, la trama

Film d’azione di prossima uscita su Netflix, Red Notice racconta la storia di un agente dell’Interpol, interpretato da Dwayne Johnson, impiegato nella caccia a due ladri d’arte tra i più ricercati al mondo. Ma quando una pericolosa rapina riunisce i due criminali (Gal Gadot e Ryan Reynolds) al profiler migliore dell’FBI, non si sa che cosa potrà succedere. L’avviso dell’Interpol con i nomi delle persone ricercate per l’estradizione, Red Notice per l’appunto, inizierà una caccia senza eguali.

Nel trailer, la voce di Dwayne Johnson ci introduce nel mondo di Red Notice: “Ogni città, ogni rapina. Ora che siete stati etichettati con gli avvisi rossi, siete diventati i criminali più ricercati del mondo. E io sono l’unico che potrà catturarvi.”