Red Notice, svelata la data d'uscita: prima foto ufficiale

Al suo fianco ci saranno Ryan Reynolds, l’amatissimo volto di “Deadpool”, e Gal Gadot, l’acclamata Wonder Woman. La prima immagine ufficiale arriva dunque con un’altra notizia importante, ovvero la data di uscita sulla piattaforma di streaming Netflix, il 12 novembre 2021.

The Rock, ovvero Dwayne Johnson , ha pubblicato la prima immagine ufficiale del film “Red Notice”, in cui appare elegantissimo insieme alle co-star Gal Gadot ( FOTO ) e Ryan Reynolds ( FOTO ). “Il più grande film di Netflix arriverà nelle vostre case il 12 novembre”, ha twittato l’attore, rilanciando il post anche sul suo profilo ufficiale Instagram, che vanta la cifra record di 252 milioni di followers.

La sinossi del lungometraggio svela uno scenario ricco di azione e adrenalinico: un Red Notice, emesso dall’Interpol, è una diramazione ufficiale utilizzata per dare la caccia ai ricercati più pericolosi del mondo. Ma una rapina rischiosa metterà a confronto il più importante profiler dell’FBI con due criminali, acerrimi nemici, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Red Notice il cast

Un cast artistico davvero stellare quello di “Red Notice”, che ha come protagonisti Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds, celebrità di alto livello.

Il lungometraggio, di genere action, vede alla regia Rawson Marshall Thurber (“Come ti spaccio la famiglia”). Lo stesso regista ne ha curato anche la sceneggiatura originale. Il film è prodotto da Beau Flynn, Dwayne Johnson, Dany Garcia, Hiram Garcia e da Rawson Marshall Thurber.

Una collaborazione, quella tra The Rock e Thurber, che segna un rapporto cinematografico ormai consolidato. I due, infatti, hanno lavorato insieme in Central Intelligence, nel 2016, e in Skyscraper, nel 2018.

In origine, Red Notice avrebbe dovuto essere distribuito dalla Universal Pictures, ma l’8 luglio del 2019 Netflix ha acquisito tutti i diritti per la distribuzione esclusiva.

Il titolo è un chiaro riferimento, come già indicato nella sinossi ufficiale, ai comunicati pubblici dell’Interpol, volti a elencare i nomi dei ricercati per l’estradizione e per catturare i criminali più pericolosi di tutto il mondo.

Red Notice, il commento di Dwayne Johnson

The Rock ha ufficializzato la prima immagine e l’uscita di Red Notice tramite i suoi seguitissimi account social.

“Signore e signori” – ha scritto sotto al post in cui appare, insieme a una bellissima Gal Gadot, fasciata in un abito rosso lungo e provocante, e a Ryan Reynolds in smoking, “il più grande film di Netflix arriverà nei vostri salotti il 12 novembre. Insieme al profiler più bravo dell’FBI ci saranno il ladro d’arte più ricercato del mondo e il più abile truffatore di sempre.”

L’attore ringrazia profondamente Netflix, per la fiducia e per il grande investimento economico fatto, il regista e i talentuosi (ma poco attraenti) co protagonisti. Ma il suo ringraziamento più grande va ai 205 milioni di iscritti alla piattaforma di streaming. “State rendendo Red Notice il film più atteso del 2021. Vi ringrazio, ci vediamo a novembre!” Ha poi concluso The Rock.