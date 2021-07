Wonder Woman 3, il film è ancora in produzione

L’attesa da parte del pubblico si fa sempre più trepidante, a questo punto non resta che attendere per conoscere tutti gli eventuali sviluppi futuri.

Nelle scorse ore il magazine ComicBook ha intervistato Charles Roven fornendo aggiornamenti sull’andamento del progetto. Infatti, nonostante non siano ancora state chiarite la fase del film e l’eventuale data di distribuzione, il producer di Wonder Woman ha confermato la volontà di realizzare un nuovo sequel: “Abbiamo iniziato a mettere insieme qualcosa”.

Wonder Woman, il successo

Il sodalizio artistico di Gal Gadot e Patty Jenkins si è rivelato un grande successo di pubblico e critica. Infatti, il film distribuito nel 2017 è divenuto il decimo maggior incasso dell’anno grazie a un botteghino mondiale di oltre 820.000.000 di dollari.

Alcune settimane fa l’attrice ha ricordato l’uscita della pellicola su Instagram: “Quattro anni fa è uscito Wonder Woman che ha cambiato la mia vita. Grazie mille a tutti per l’amore, sarò per sempre grata di questa fantastica opportunità e vi prometto che faremo sempre di tutto per conservare e raccontare la storia di Wonder Woman nel miglior modo possibile”.