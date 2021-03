Wonder Woman 1984, il cast del film con Gal Gadot. FOTO

6/8 Immagine tratta dal profilo Instagram @pascalispunk

Pedro Pascal sarà Maxwell Lord. L’attore cileno, salito alla ribalta per il suo ruolo ne “Il trono di spade”, sarà Maxwell Lord. Uomo d’affari e imprenditore di successo, utilizza la sua attività mediatica come maschera di un secondo fine. Il sogno di una vita è quello di accaparrarsi la “Pietra del Sogno”, un misterioso oggetto in grado di avverare ogni desiderio di chi la possiede. La stessa Diana ne è alla disperata ricerca per riportare in vita il suo amato.

