Gal Gadot è incinta del terzo figlio

Gal Gadot aspetta il terzo figlio. L'attrice, 35 anni, ha rivelato su Instagram di essere in dolce attesa pubblicando un post in compagnia del marito Jaron Varsano e delle due figlie, Maya, 3 anni, e Alma, 9. Tutti tengono una mano sul pancino della star di “Wonder Woman”, che nella didascalia ha scritto: “Ci risiamo”.

Gal Gadot, terzo figlio in arrivo approfondimento Golden Globe 2021, i momenti memorabili. FOTO In realtà la lieta notizia non è stata una sorpresa: c'è stato chi ha iniziato a sospettare già domenica notte, quando è apparsa ai Golden Globe 2021, nel ruolo di presentatrice, con un miniabito bianco dal taglio ampio di Givenchy. Una scelta strategica necessaria a nascondere il ventre. Non è chiaro se la gravidanza di Gal Gadot influenzerà i suoi prossimi impegni professionali. A ottobre, infatti, è stato confermato che l'attrice israeliana interpreterà la regina egiziana Cleopatra in un nuovo film biografico: sul set Gal ritroverà la regista di “Wonder Woman”, Patty Jenkins. Inoltre è in cantiere anche il terzo capitolo dedicato alla supereroina, sempre con Jenkins dietro alla macchina da presa.

Gal Gadot e Jaron Varsano sono sposati dal 2008. Sia il marito che le due figlie sono apparse in alcuni camei nell’ultimo film di Wonder Woman (“Wonder Woman: 1984”), uscito lo scorso dicembre. “Le mie bambine hanno imparato che ogni donna può essere Wonder Woman e sono contenta che prestino la giusta attenzione al mio lavoro sapendo che prima di tutto sono la loro madre” ha dichiarato tempo fa in un'intervista. L'attrice non ha ancora rivelato se il piccolo in arrivo sarà un maschietto o un'altra femmina. “Lo so che suona strano, ma quando partorisco mi sento davvero come Wonder Woman, è una cosa incredibile e ogni volta mi dico: wow, sono stata capace di fare questo! Per me la cosa più bella è creare una nuova vita e diventare madre” ha rivelato Gal in un'intervista.