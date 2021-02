“Cosa resterà di questi anni Ottanta”, cantava Raf al Festival di Sanremo. Probabilmente Wonder Woman 1984, se in un paradosso temporale, in un multiuniverso, il film fosse stato davvero girato e distribuito nei favolosi Eighties. La pellicola con Gal Gadot è, infatti, il perfetto simulacro di come avremmo voluto fosse quel decennio, al netto delle giacche con le spalline e dei jeans a palloncino e i pantaloni a spalla.

Come Jac Schaeffer in Wandavision, Ryan Murphy in Hollywood, Shonda Rhimes in Bridgerton, Patty Jenkins, la regista del film, riscrive la storia. D’altronde il cinema, parimenti alla serie tv, interpreta la realtà e non si limita a fotocopiare il passato. Già Diana Prince risulta essere una figura unica nel mondo dei supereroi. Basti pensare al creatore del personaggio, lo psicologo, femminista William Moulton Marston e alle sue parole pronunciate nel 1941: "Il miglior rimedio per rivalorizzare le qualità delle donne è creare un personaggio femminile con tutta la forza di Superman e in più il fascino di una donna brava e bella.”

L’idea vincente di questo sequel è giocare con l’ironia, attualizzare il mito con la sensibilità contemporanea, a partire dalla ricostruzione del mitico regno delle amazzoni. Nel prologo, assai adrenalinico e spettacolare, il mondo di Ippolita e Pentesilea si trasfigura in una sorta di survivor game, un gioco senza frontiere in cui l’importante è il rispetto delle regole. Bisognare imparare a perdere, perché solo chi cade può risorgere, e nessun vero eroe nasce dalle bugie.

Vediamo, quindi correre l’amazzone bambina tra i suggestivi paesaggi di Themyscira per essere poi trasportati nella Whashington del 1984. Diana Prince consuma le sue giornate presso lo Smithsonian Institution. La talentuosa e bellissma Gal Gadot è un’elegante e un filo malinconica donna single. Tra un bicchiere di vino e un manufatto antico, Diana rimpiange il proprio perduto amore, il pilota Steve Trevor, e non vuole amare più nessuno. Talvolta torna a indossare il costume di Wonder Woman per arrestare criminali in centri commerciali, in un’epifania di neon, marsupi e tute di acetato.

Sarà l’arrivo della misteriosa Pietra dei sogni, suggellata da un’iscrizione in latino, a stravolgere l’esistenza di Miss Prince e dell’intera umanità. L’oggetto in questione è una sorta di Jinn, in grado di esaudire i desideri. Ma si sa, bisogna sempre stare attenti a ciò che si desidera.