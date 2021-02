"Wonder Woman 1984" arriva in digitale. Dal 12 febbraio anche su Primafila

L’attesa è finita! Warner Bros. Entertainment Italia ha annunciato l’arrivo in Italia di “ Wonder Woman 1984 ”, l’attesissimo film diretto da Patty Jenkins con protagonista Gal Gadot, in esclusiva digitale da venerdì 12 febbraio, disponibile per l’acquisto e il noleggio premium su Sky Primafila e sulle altre piattaforme digitali (Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e Infinity)

approfondimento

Il 2020 è l'anno del maggior numero di film diretti da donne FOTO

In questo secondo capitolo, dopo quello del 2017 diretto da diretto sempre da Patty Jenkins e che ha incassato la bellezza di 822 milioni di dollari a livello internazionale, la nostra supereroina dovrà vedersela con due nuovi pericolosi nemici: Max Lord e Cheetah. Nella storia troveremo Diana Prince, ovvero Wonder Woman, vivere tranquillamente in mezzo ai mortali nei sfavillanti e spensierati anni 80, mantenendo un basso profilo e occupandosi di antichi manufatti, agendo come supereroina solo in incognito. Diana, tuttavia, dovrà uscire allo scoperto e fare appello alla sua saggezza, alla sua forza e al suo coraggio per salvare il genere umano da un mondo in pericolo di vita.