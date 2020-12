Wonder Woman 1984: mostrata la clip di apertura del film

Wonder Woman 1984 sta finalmente per fare il suo atteso debutto, la pellicola vedrà Gal Gadot indossare nuovamente i panni dell’eroina; poco fa HBO Max ha mostrato in anteprima la scena di apertura del film.

È il 2017 quando Patty Jenkins firma Wonder Woman conquistando il botteghino internazionale con un incasso finale in grado di superare ottocento milioni di dollari.

Gal Gadot: “Non vedo l’ora di sentire la vostra opinione”

approfondimento

Wonder Woman 1984, Gal Gadot parla dell'uscita del film

Nelle scorse ore Gal Gadot ha sorpreso i fan condividendo un nuovo poster del film, inoltre, l'attrice ha pubblicato anche un lungo messaggio, questo l’incipit: “Ciao ragazzi, sono così contenta che il film possa finalmente uscire e di poter condividere questo bellissimo messaggio con voi e con il mondo durante questo periodo difficile, significa davvero tanto per me, è da così tanto tempo che volevo condividere questo film con voi”.

Successivamente, Gal Gadot, classe 1985, ha dichiarato: “So che i cinema stanno facendo di tutto per seguire le regole di sicurezza e offrirvi un’esperienza completa, quindi se avete un cinema sicuro vicino a voi, i biglietti sono disponibili ora, quindi per favore prendete i biglietti, guardate Wonder Woman 1984 e godetevi una serata speciale al cinema, non vedo l’ora di sentire la vostra opinione”.