Wonder Woman 1984, Gal Gadot parla dell'uscita del film

Gal Gadot ha aperto il video dichiarando: “Ciao ragazzi, sono così contenta che il film possa finalmente uscire e di poter condividere questo bellissimo messaggio con voi e con il mondo durante questo periodo difficile, significa davvero tanto per me, è da così tanto tempo che volevo condividere questo film con voi”.

In seguito, l’attrice (FOTO) ha aggiunto: “So che i cinema stanno facendo di tutto per seguire le regole di sicurezza e offrirvi un’esperienza completa, quindi se avete un cinema sicuro vicino a voi, i biglietti sono disponibili ora, quindi per favore prendete i biglietti, guardate Wonder Woman 1984 e godetevi una serata speciale al cinema, non vedo l’ora di sentire la vostra opinione”.

Nel giro di poco tempo il video ha ottenuto centinaia di migliaia di visualizzazioni tanto da arrivare al momento a ben oltre due milioni di views.