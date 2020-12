Wonder Women 3, il film si farà

Il terzo film si farà attendere, considerando come Patty Jenkins dirigerà “Star Wars: Rogue Squadron” Condividi:

“Wonder Woman” è finalmente giunto nei cinema statunitensi e su HBO Max. Questa non è però l’unica notizia positiva per i fan della saga dedicata all’eroina DC. È stato infatti confermato il terzo sequel: “Wonder Woman 3” si farà. Ancora protagoniste Gal Gadot sul set e Patty Jenkins dietro la macchina da presa, come regista e sceneggiatrice.

approfondimento Gal Gadot, le foto della Wonder Woman del cinema Non sono stati rivelati ulteriori dettagli della produzione ma, stando a quanto trapelato, l’idea sarebbe quella di proporre il capitolo finale della trilogia dedicata al personaggio. Non è dato sapere se Gal Gadot interromperà qui la sua collaborazione con Warner Bros per quanto concerne questo franchise. Di certo la trama raccontata fino a questo punto otterrà la sua degna conclusione.

Wonder Woman 3, cosa sappiamo approfondimento I migliori film di Gal Gadot In merito alla produzione del terzo film di “Wonder Woman” si è espresso Toby Emmerich, capo della Warner Bros: “I fan di tutto il mondo continuano ad apprezzare Diana Prince. Considerando questo e l’ottima apertura di ‘Wonder Woman 1984’ nel fine settimana, siamo felici di poter proseguire la sua storia con le nostre vere Wonder Women, Gal e Patty. Torneranno per concludere questa trilogia cinematografica a lungo pianificata”.

approfondimento Disney, tutti gli annunci dell’Investors Day Il coinvolgimento della regista consente di avanzare un’ipotesi sui tempi di realizzazione del terzo capitolo. Patty Jenkins ha infatti accettato di dirigere il prossimo film in uscita al cinema della saga di “Star Wars”. Il titolo è “Star Wars: Rogue Squadron”, dedicato ai celebri piloti ribelli. Disney ha annunciato l’uscita della pellicola nel 2023, il che rende a dir poco improbabile l’arrivo sul set con Gal Gadot prima di quella data. I fan dovranno probabilmente attendere il 2024 per veder conclusa la trilogia.