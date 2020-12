Dungeons and Dragons, Chris Pine sarà il protagonista del film

A dare la notizia in anteprima è “Deadline”, che non fornisce però informazioni utili sul ruolo dell’interprete. Ciò che pare certo è che Jonathan Goldstein e John Francis Daley sono intenzionati a far partire le riprese nel primo quarto del 2021. I due sono registi e sceneggiatori della pellicola, noti al pubblico per aver lavorato allo script di “ Spider-Man: Homecoming ”.

É in corso il processo di lavorazione iniziale di “ Dungeons & Dragons ”, film chiaramente ispirato al celebre gioco. Alla produzione del lungometraggio penseranno Paramount e Hasbro, attraverso l’etichetta Entertainmente One.

Dungeons and Dragons, cosa sappiamo

Non si sa molto del progetto “Dungeons and Dragons”, se non quanto dichiarato da Jonathan Goldstein e John Francis Daley. I due hanno spiegato come il coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) andrà a modificare in parte alcune scene, considerando i parametri di sicurezza imposti per tornare a lavorare sul set.

Pur non essendo una vera e propria commedia, hanno spiegato, vogliono che sia divertente: “Si tratta di un action-fantasy, che vanta elementi da commedia e personaggi che possono intrattenere e divertire il pubblico con le loro avventure. Non è nostra intenzione proporre una parodia o prendere in giro il genere. Vogliamo trovare un modo inedito per raccontarlo. Dungeons & Dragons ha un format molto interessante e divertente. Tutto è incentrato sulla capacità del pensiero critico, sulla reazione agli eventi che possono mettere a repentaglio la vita dei personaggi. Devi rispondere con rapidità ed è questo lo spirito che vogliamo infondere nel film”.