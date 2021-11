Cleopatra, Gal Gadot parla della lavorazione della pellicola

L’attrice ha rivelato al magazine Collider: “Abbiamo una sceneggiatura fantastica” Condividi

Nelle scorse ore Collider ha intervistato l’artista che ha aggiornato il pubblico in merito allo stato del film che vedrà alla regia Patty Jenkins, classe 1971.

Gal Gadot: “non vedo l’ora di celebrare e portare la sua storia sul grande schermo” approfondimento Biancaneve live action, Gal Gadot sarà la regina cattiva nel film Nell’autunno del 2020 Deadline ha annunciato in esclusiva l’inizio dei lavori per la pellicola che riunirà Gal Gadot e la regista statunitense, già insieme sulla saga di Wonder Woman. A distanza di circa un anno da tale notizia, l’attrice si è pronunciata in merito allo stato della produzione dichiarando: “Cleopatra è assolutamente ancora in lavorazione”.

approfondimento Red Notice, una clip del film con The Rock, Ryan Reynolds e Gal Gadot In seguito, l’attrice ha parlato della sceneggiatura che sembrerebbe essere stata terminata: “Abbiamo una sceneggiatura fantastica e non vedo l’ora di celebrare e portare la sua storia sul grande schermo”. Non ci sono notizie per quanto riguarda il possibile inizio delle riprese, a questo punto non resta che attendere per poter conoscere ulteriori dettagli sulla pellicola.