Biancaneve live action, Gal Gadot sarà la regina cattiva nel film

Disney sta per produrre il live action di Biancaneve e i sette nani. Nel cast Rachel Zegler nei panni della protagonista e Gal Gadot in quelli della Regina Grimilde

Gal Gadot è finita nel mirino della celebre casa produttrice già da parecchio tempo; sembra infatti che Disney volesse mettere le mani sul suo talento già per altre produzioni, anche se poi l’accordo non è mai andata a buon fine. Dal canto suo, l’attrice pare abbia espresso apertamente la volontà di interpretare una delle “antagoniste” della fiaba, così come è stato per Angelina Jolie in Maleficent e Cate Blanchett in Cenerentola .

Biancaneve e i sette nani la trama del live action Disney

Ancora ci sono poche notizie confermate riguardo la nuova fatica cinematografica di casa Disney; tra le certezze quelle che riguardano la trama che riprenderà per filo e per segno la celebre fiaba dei fratelli Grimm e il primo classico prodotto dal celebre marchio nel lontano 1937.

Tra le altre conferme, a giugno è stato annunciato ufficialmente che il film sarà diretto da Marc Webb, che abbiamo già conosciuto con The Amazing Spider-Man e sarà prodotto da Marc Platt.

Nel cast, al momento, c’è la conferma solo di Rachel Zegler nel ruolo delle protagonista e Gal Gadot in quello della terribile Regina Grimilde (se le trattative andranno a buon fine).

Biancaneve e i sette nani, i progetti futuri di Disney

Le riprese di questo nuovo live action della celebre casa produttrice dovrebbero iniziare nel 2022 e la pellicola andrà ad aggiungersi a tutta una nuova schiera di prodotti per bambini (e non solo) come Crudelia, La carica dei 101, Mulan, La Bella e la Bestia, Lilli e il Vagabondo e molti altri.

Nel futuro di Disney, comunque, ci sono molti progetti aperti che tra l’uscita nei cinema e le esclusive Disney+ riporteranno sullo schermo molti dei classici animati che abbiamo amato da bambini. Nei prossimi anni, infatti, ci sono in programma diversi nuovi live action come Aladdin, Il Re Leone, La Sirenetta, Pinocchio, Bambi e così via.

I vertici di Disney stanno puntando molto su questo nuovo tipo di prodotti che sono in grado di conquistare diverse fasce di pubblico, dai bambini agli adulti, passando naturalmente per i nostalgici e per gli appassionati di un certo tipo di cinema. Sulla falsariga dei supereroi Marvel, quindi, anche le storie che abbiamo imparato a conoscere da bambini tornano sullo schermo in una veste tutta nuova, per rinnovare ancora una volta quel senso di meraviglia e di stupore che sembrava perso nelle vecchie videocassette ormai polverose.