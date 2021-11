Matrix 4 Resurrections, la data di uscita e cosa sapere sul film 2021

La sceneggiatura per il nuovo film di Matrix è stata scritta dalla stessa regista in collaborazione con Aleksander Hemon e David Mitchell.

Per questo le speranze dei fan (e della regista Lana Wachowski) vengono riposte nel nuovo Matrix Resurrections che potrebbe essere il nuovo inizio per il franchise.

Ma se il primo film è diventato un vero e proprio must nel cinema di fantascienza, lo stesso non si può dire dei due sequel Reloaded e Revolutions che, nonostante gli incassi stratosferici, non sono riusciti ad eguagliare la grandezza del primo Matrix.

L’idea è quella di “riportare in vita” un prodotto diventato nel corso del tempo un film di culto, con il primo Matrix che ha incassato ben 495 milioni di dollari e quattro Premi Oscar per Miglior montaggio, Miglior sonoro, Miglior montaggio sonoro e Migliori effetti speciali.

Matrix Resurrections, il cast

Come ben sappiamo Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss torneranno a interpretare i ruoli di Neo e Trinity; nonostante il finale “ambiguo” di Revolutions che ha ipotizzato la morte dei due, ma senza scendere a fondo nei dettagli. Questo potrebbe essere il primo problema della nuova pellicola anche se i personaggi hanno confermato che non si tornerà al passato ma si andrà in qualche modo avanti.

Tra gli altri personaggi troviamo anche: Jada Pinkett Smith come Niobe; Lambert Wilson nel ruolo del Merovingio; Daniel Bernhardt sarà di nuovo l’Agente Johnson.

Tra i nuovi nomi nel cast troviamo: Neil Patrick Harris, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Priyanka Chopra e Christina Ricci. Questi dovrebbero essere personaggi centrali nella nuova storia.

Tra i personaggi ricorrenti, invece, troviamo: Toby Onwumere, Marx Riemelt, Erendira Ibarra, Andrew Caldwell, Brian J. Smith, Telma Hopkins, Clayton Watson, Ian Pirie, Chris Reid, Etienne Vick, Andrew Koponen, Mel Powell, James D. Weston II, John Lobato e Thomas Dalby.

La brutta notizia è che in Matrix Resurrections non tornerà Laurence Fishburne nel ruolo di Morpheus che ha palesemente detto di non essere stato invitato da Lana Wachowski.

Assente eccellente anche Hugo Weaving, lo storico Agente Smith. L’attore ha detto di aver cercato di conciliare le riprese con uno spettacolo teatrale ma che, alla fine, la regista ha cambiato idea sulla sua presenza.

Matrix Resurrections la trama

Per quanto riguarda la trama del nuovo Matrix ci sono ancora molti punti oscuri. Da quello che sappiamo, sembra che Neo sia tornato nel mondo reale ma che non ricordi più di essere l’eletto.

L’uomo è tormentato da sogni e visioni a cui non trova un senso e che sta raccontando al sui psicologo per cercare di fare luce su questi “ricordi”.

Qui dovrebbe entrare in gioco Trinity che dovrebbe mettere in moto (come fu per il primo film) tutto il percorso di comprensione della realtà che porterà Neo ad aprire di nuovo la sua mente.

Sembra che per la prima parte del film l’eletto sarà incastrato nella realtà “artificiale” che il suo cervello cerca di contrastare, appunto, con visioni e sogni sul mondo reale e sul suo passato.

Quando Neo ricorderà il suo ruolo e i suoi poteri potrebbe decidere di intervenire ancora più a fondo su Matrix e spingersi ancora più all’interno della tana del coniglio bianco.