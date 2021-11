The Rock, al via la produzione del suo film di Natale

Red One è il titolo del nuovo impegno di uno dei volti più amati e celebri del mondo dorato di Hollywood. Nelle scorse ore Dwayne Douglas Johnson , questo il nome all’anagrafe, ha rivelato l’avvio dei lavori per la pellicola natalizia che lo vedrà protagonista.

The Rock collaborerà ancora una volta con Jake Kasdan dopo lo straordinario successo ottenuto con Jumanji - Benvenuti nella giungla e Jumanji: The Next Level.

The Rock ha rivelato: “La pre-produzione è già iniziata e le riprese cominceranno nell’estate del 2022 . Grazie a tutti per l’entusiasmo, anche noi siamo contenti”.

Al momento nessuna indiscrezione per quanto riguarda la possibile data di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli sviluppi in merito.