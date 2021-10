Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale di Red Notice , il nuovo film con protagonisti Dwayne 'The Rock' Johnson , Gal Gadot e Ryan Reynolds . La pellicola farà il suo ingresso sulla piattaforma di streaming il prossimo 12 novembre e sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.

Proprio per questo sin dall’annuncio dell’idea di Red Notice, attorno al regista e all’attore ci sono una valanga di offerte da molti dei più noti studi di Hollywood per diritti di distribuzione e quant’altro. Alla fine, però, è stato proprio Netflix ad avare la meglio, sottraendo il film alla Universal che ha decido di rifiutare il budget stimato.

Ad onor del vero, Red Notice era già stato presentato qualche settimana fa a TUDUM , dove era stata mostrata in anteprima una breve scena. Nel corso dell’evento, poi, c’è stato anche un dibattito sul film che è stato definito “il più costoso mai realizzato da Netflix”; una bella responsabilità per la piattaforma di streaming che sta virando sempre di più su contenuti ad altissimo budget.

Red Notice, trama e curiosità

approfondimento

Ryan Reynolds si prende una pausa dal cinema, l'annuncio

Oltre ad essere il film più costoso mai prodotto da Netflix, attorno a Red Notice si è scatenata una grande curiosità da parte del pubblico che non vede l’ora di vedere in azione Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds, tre degli attori più apprezzati di Hollywood.

Per quanto riguarda la trama del nuovo film di Rawson Marshal Thurber, questo tratterà le vicende di un agente dell’Interpol (interpretato da The Rock) che sta dando la caccia al ladro di opere d’arte più ricercato al mondo. Per farlo dovrà chiedere l’aiuto del secondo ladro più famoso; ma quando verrà emessa la “red notice”, la notifica di avviso globale per la cattura, a finire dietro le sbarre sarà la persona sbagliata. Qui si aprirà una vera caccia all’uomo senza esclusione di colpi che vedrà insieme due “eroi improbabili”. L’Interpol riuscirà ad avere la meglio o ci saranno questioni più importanti da risolvere? Presto per dirlo, lo scopriremo il prossimo 12 novembre, quando la pellicola arriverà nel catalogo di Netflix e sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.

Il trailer del film

Il traler diffuso poche ore fa ci permette di dare un primo sguardo alla pellicola in attesa dell’uscita ufficiale. Da questi circa tre minuti si capisce subito che Red Notice sarà un film dove l’azione non mancherà di certo e insieme a questa, ci sarà anche una buona dose di umorismo, grazie proprio al personaggio di Ryan Reynolds.

L’affascinante Gal Gadot, poi, porterà in scena quel tocco di mistero e di imprevisto che metterà in moto buona gli eventi del film e, magari, lascerà posto anche a qualche sorpresa inaspettata.

Dwayne 'The Rock' Johnson, invece, ci metterà i muscoli e andrà a chiudere il cast stellare che potrebbe portare Red Notice a diventare uno degli action movie più amati di sempre.

Per averne la conferma, non resta che attendere il 12 novembre, quando la pellicola farà il ingresso sulla celebre piattaforma di streaming.