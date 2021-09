Il 25 settembre si è tenuto il primo evento globale che la piattaforma streaming ha dedicato ai propri fan. Oltre 145 tra divi e creativi di tutto il mondo - in rappresentanza di più di 100 serie e film - sono saliti sul palco virtuale, coronando questa kermesse che è stato possibile seguire live sui canali YouTube e sui social network ufficiali di Netflix. Ecco tutte le anticipazioni su ciò che vedremo prossimamente su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)

Una kermesse unica nel suo genere che ha permesso di seguire live il mega-evento sui canali YouTube e sui social network ufficiali della piattaforma streaming per scoprire tutte le anticipazioni dei nuovi film e delle nuove serie televisive più attese di Netflix. Il tutto sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. A presenziare sono state oltre 145 tra le più grandi star e i più famosi creativi di tutto il mondo, in rappresentanza di più di 100 serie film, serie TV e contenuti. Sono tutti saliti sul palco virtuale offrendosi a interviste, approfondimenti, presentazioni e focus su ciò che ci attende nei prossimi mesi su Netflix. Il risultato è stata un'emozionante giornata ricca di annunci esclusivi, immagini, trailer e clip inedite. L’evento si è tenuto dalle ore 18 alle 21, con una "3 ore" (al posto della classica "3 giorni") che ha tenuto migliaia di fan incollati allo schermo (dello smartphone, del tablet, del PC o della smart TV). Di seguito trovate tutti gli annunci e gli asset che sono stati rilasciati durante l'evento virtuale di sabato 25.

Un'altra serie molto attesa è stata presentata in anteprima mostrando in esclusiva una miscellanea degli episodi finali. Stiamo parlando de "La casa di carta Parte 5" . Ecco un mix di scene degli episodi finali con cui prepararsi a salutare la serie.

Breaking News out of #TUDUM ! Sex Education has been renewed for Season 4! pic.twitter.com/8N2WwNLqoG

In occasione di Tudum è stato annunciato il periodo di uscita della quinta stagione della serie televisiva " The Crown ". Novembre 2022! Tra poco più di un anno. Ce la faremo ad attendere?!

L’universo di The Witcher si arricchisce anche con nuovi due annunci in lavorazione, ossia una serie per bambini e famiglie e un secondo film anime. Ecco la clip in anteprima della seconda stagione di The Witcher, con le immagini che ci mostrano Geralt e Ciri.

Anche la serie televisiva The Witcher è tra i titoli che non sono mancati all'appello. È stato annunciato il ritorno di Geralt, Yennefer e Ciri nel mondo di The Witcher con due clip esclusive, un nuovo trailer e l’annuncio del rinnovo per la terza stagione.

L’influencer preferita della Ville Lumière tornerà per la seconda stagione. Ecco il teaser che annuncia la data d'uscita del secondo capitolo dello show, in arrivo il 22 dicembre.

Riuniti sullo stesso set ci sono Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Rob Morgan e Jonah Hill. Si tratta del film "Don’t Look Up" che racconta di una cometa in rotta di collisione con la Terra.

Don't Look Up, il teaser trailer del film

Finalmente è arrivato. Dopo anni e anni (decenni proprio) di riprese, quello che ormai era considerato una chimera di Hollywood, un mostro leggendario di cui si parla da sempre ma che in fondo si crede non esista, è invece finalmente realtà: il documentario su Kanye West c'è e lo vedremo a breve! Riflettori puntati su Kanye West in questa clip esclusiva tratta dal nuovo documentario, intitolato "jeen-yuhs " (sì, è con genius il gioco di parole).

Ecco l'anteprima esclusiva dell'attesissima serie fantasy dark tratta dagli acclamati fumetti creati da Neil Gaiman per DC Comics: The Sandman.

Potete vedere di seguito il teaser trailer e l'annuncio della data d'uscita della quarta stagione di Cobra Kai : il 31 dicembre. Della serie, non prendete impegni per Capodanno...

Le anteprime mostrate live solo durante l'evento Tudum



Ci sono state poi molte altre anteprime che, per adesso, non sono disponibili in rete, mostrate esclusivamente durante l'evento live.



A partire da "The Harder They Fall", di cui è stato offerto uno sguardo esclusivo con il dietro le quinte del film western su un fuorilegge (Jonathan Majors) che riunisce la sua banda per vendicarsi dell'uomo (Idris Elba) che ha ucciso i suoi genitori.

È stato trasmesso live anche il video che presenta i personaggi della serie TV "dramedy" "Maldivas", permettendo al pubblico di incontrare gli inquilini del misterioso condominio Maldivas al centro di questo nuovo show su una donna in cerca di risposte dopo l'improvvisa morte della madre.

Anche della serie televisiva "Oscuro desiderio" è stato offerto soltanto in diretta uno sguardo esclusivo della seconda stagione.

Lo stesso per "Bruised", il film in cui la regista e interprete è Halle Berry. Di questa pellicola è stata mostrata live durante Tudum una clip che porta i fan dietro le quinte. Si tratta del film che racconta la storia di un’ex lottatrice di MMA che trova un’opportunità di riscatto e il coraggio di affrontare i propri demoni quando il figlio che aveva abbandonato torna inaspettatamente nella sua vita.



Di "Enola Holmes 2" è stata mostrata invece una GIF. Dalle immagini si scopre che la più giovane dei fratelli Holmes è tornata e ha compagnia: Enola e Tewks si sono ritrovati! Louis Partridge ha confermato la notizia con una divertente GIF.

Infine è stato annunciato il film sequel "Murder Mystery 2", con Adam Sandler e Jennifer Aniston che tornano per un’altra avventura internazionale ricca di intrighi e misfatti.