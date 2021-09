Vikings: Valhalla, il teaser trailer della serie sequel

In occasione del mega-evento di Netflix, ossia Tudum, è stato rivelato il primo video che annuncia ciò che vedremo nell'attesissima serie tratta da "Vikings", che arriverà sulla piattaforma streaming nel 2022 (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Ecco il teaser di quello che è un mix tra spin-off e seguito della fortunata serie canadese e irlandese di genere storico, creata e scritta da Michael Hirst

È stato mostrato il primo teaser trailer di "Vikings: Valhalla", l'attesissima serie televisiva di Netflix tratta da Vikings che arriverà sulla piattaforma streaming nel 2022 (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

L'occasione in cui è stato mostrato il video che preannuncia ciò che vedremo nello show è stata Tudum, il mega-evento durante il quale Netflix ha offerto moltissime anteprime relative ai progetti più attesi della piattaforma.



La nuova serie "Vikings: Valhalla", prodotta da Netflix e creata da Michael Hirst in collaborazione con MGM Television con showrunner Jeb Stuart, sarà un progetto original della piattaforma e vedrà una storia ambientata un secolo dopo la fine della precedente serie. Si tratterà dunque di un seguito ma anche di uno spin-off della fortunata serie canadese e irlandese di genere storico, creata e scritta da Michael Hirst.

Stavolta ci troveremo nell'undicesimo secolo e i protagonisti saranno alcuni vichinghi leggendari, come Leif Eriksson, Harald Hardrada, Freydis Eriksdotter e il re Normanno William il conquistatore.



Potete guardare il teaser trailer ufficiale della serie TV "Vikings: Valhalla" (sottotitolato in italiano) nel video di Netflix Italia che trovate in alto, in testa a questo articolo.