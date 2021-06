Vikings: Valhalla, un video dal set dello spin-off

Vikings: Valhalla, cosa sappiamo

Vikings: Valhalla, trama e anticipazioni sulla serie spin-off

“Vikings: Valhalla” è la nuova serie Netflix ambientata a cento anni di distanza dalla serie principale, “Vikings”. Lo spin-off si apre all’inizio dell’undicesimo secolo e “narra le leggendarie avventure di alcuni dei più famosi vichinghi mai esistiti: Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter, Harald Hardrada e il re normanno Guglielmo il Conquistatore. In lotta per la sopravvivenza, questi uomini e donne lasceranno un’impronta indelebile lottando per la sopravvivenza in un mondo in continua evoluzione”. Nel cast ci saranno, tra gli altri, Sam Corlett, Frida Gustavsson, Leo Suter, Bradley Freegard, Johannes Johannesson, Laura Berlin, David Oaekes, Caroline Henderson, Pollyanna McIntosh, Asbjørn Krogh Nissen. La prima stagione dovrebbe essere composta da 24 episodi. Per quanto riguarda la data di uscita della serie, ancora non si hanno notizie ufficiali anche se molto probabilmente gli episodi non verranno pubblicati prima della fine del 2021. A guidare questo sequel, come showrunner, ci sarà Jeb Stuart, scelto personalmente da Michael Hirst (ideatore di Vikings) che invece è coinvolto come produttore esecutivo. "Non è necessario sapere chi è Ragnar per guardare il sequel. Ma il passato arricchisce la storia e, si spera, porterà le persone a chiedersi 'Bene, chi sono queste persone di cui continuano a parlare? Ragnar è stato così grande? Perché queste persone sono personaggi mitici?'. Quindi tutto si collega in modo utile, interessante e affascinante” ha dichiarato Michael Hirst sullo spin-off, specificando che questa nuova serie manterrà intatto lo spirito di Vikings visto che avrà "gli stessi valori e virtù, poesia e spiritualità". E poi ancora: “Jeb Stuart sta prestando molta attenzione alla mitologia dei Vichinghi. I vecchi personaggi sono raffigurati come guerrieri mitici. Molto rispettati dai nuovi protagonisti, il che assicura delle connessioni a effetto”.