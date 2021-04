La serie tv cult, i cui ultimi episodi saranno trasmessi su Sky Atlantic dal 7 aprile (ma che è già disponibile on demand, per non parlare del pop-up channel dedicato, scopri tutto cliccando qui), è in dirittura d'arrivo, e intanto aspettiamo il sequel 'Vikings: Valhalla'). Se vi preoccupa l'astinenza da vichinghi e storie di epoche lontane, ecco un po' di titoli con cui consolarvi