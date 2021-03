Vikings 6B, dove vedere gli ultimi episodi della serie tv

La seconda parte della S06 dell'apprezzatissima Vikings andrà in onda su Sky Atlantic il mercoledì sera alle 21.15 (2 episodi alla volta) a partire dal 7 aprile. Per chi invece non riesce proprio ad aspettare, l'appuntamento è on demand a partire da giovedì 1 aprile, quando saranno infatti rese disponibili TUTTE LE STAGIONI COMPLETE della serie. Ovviamente Vikings 6B sarà distribuita anche in streaming su NOW. Inoltre, sempre da giovedì 1, Sky Atlantic +1 diventerà un pop-up channel dedicato allo show creato da Michael Hirst fino a giovedì 8, con tutte le stagioni complete, una maratona davvero imperdibile per i fan accaniti!

Di seguito sono riportati i fatti narrati negli episodi finali di Vikings. Ovviamente, chi non volesse rovinarsi la sorpresa e preferisse scoprire cosa succederà ai figli di Ragnar su Sky Atlantic a partire dal 7 aprile (oppure on demand dall'1) è invitato a interrompere qui la lettura. Seguono spoiler.

I Rus' sembrano uscire vincitori dal conflitto, ma il roccioso Bjorn non è morto e ha ancora un filo di energia in corpo. Pur allo stremo, si mette al comando delle forze vichinghe che fronteggiano di nuovo gli invasori. Credendolo morto e risorto, i Rus' si fanno prendere dal panico e gli uomini di Bjorn, che pure muore trafitto da numerose frecce, hanno la meglio e riescono a scacciare Oleg e i suoi uomini. Dopo Lagertha, anche Bjorn viene salutato come uno dei più grandi eroi dei suoi tempi.

Per Oleg non è finita qui: in patria Ivar, con l'aiuto della bella Katia e del fratello Hvitserk, fa fuggire Igor da Kiev e lo porta da Dir. Lo zio del legittimo erede al trono dei Rus' organizza la controffensiva per riconquistare la capitale, ma non c'è neanche bisogno di combattere, perché ormai Oleg è stato abbandonato da tutti. Ivar saluta il suo giovane amico, destinato a diventare re, e anche Katia, che gli rivela di aspettare un figlio da lui. Assieme a Hvitserk torna a Kattegat, dove nel frattempo la situazione non è rimasta immutata.

Gunnhild e Ingrid (incinta non si sa se di Bjorn o se di Harald, che l'aveva violentata) si contendono il trono, ma non hanno fatto i conti con il ritorno di Harald, che riprende il potere. La seconda, pur odiandolo, accetta di sposare il re di Norvegia, mentre Gunnhild preferisce andare incontro alla morte per ricongiungersi a Bjorn. Harald decide di riaccogliere a Kattegat Ivar, che lo convince a partire alla volta del Wessex, per riprendere le conquiste in Inghilterra.

Dopo un lungo viaggio Ubbe e i suoi approdano in una nuova terra, decisamente meno florida di quanto sperassero, ribattezzata Groenlandia. I coloni sono sfiniti dal viaggio e dalla fame e in breve la situazione degenera: il delirante Kjetill, che vuole diventare re anche di queste lande, mette in fuga il gruppetto di sopravvissuti di cui fanno parte lo stesso Ubbe, Thorvi e Othere. Questi, dopo un viaggio ancora più difficile, arrivano in fin di vita sulle coste di un'altra terra (ovvero il Nord America), che si rivela piena di risorse naturali. Non si tratta, però, di un luogo disabitato, perché in breve i viaggiatori incontrano dei nativi, che si rivelano però piuttosto amichevoli.

Nel Wessex i vichinghi si scontrano con le truppe di re Alfred. Per quanto in un primo momento gli invasori sembrino avere la meglio, alla fine sono i normanni ad andare incontro alla sconfitta, a conferma dei cattivi presagi notati da Ivar, che come Harald va incontro alla morte, assistito negli ultimi momenti dal fratello Hvitserk. Questi, di suo, si converte e diventa un uomo di chiesa alla corte di Alfred.

A Kattegat Erik cerca di prendere il potere in assenza di Harald, ma Ingrid o fa assassinare e diventa la regina. In Nord America, Ubbe e i suoi scoprono di essere stati preceduti dallo scomparso Floki, che nel frattempo è diventato una sorta di mistico. La vita dei coloni è messa a rischio dalla cupidigia di uno dei vichinghi, ma il crimine è punito e i rapporti coi nativi sono ristabiliti. L'ultimo episodio di Vikings si conclude con Ubbe e Floki impegnati a guardare il mare e a parlare di Ragnar e della vita.