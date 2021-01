Vikings: Valhalla, il cast della serie spin-off

1/11 @Netflix

Il 30 dicembre scorso i fan hanno detto addio a “Vikings”, una delle serie TV più amate degli ultimi anni. Mentre “Game of Thrones”, che avrà due serie prequel, “House of the Dragon” e “Il Cavaliere dei Sette Regni”, lo show di History Channel farà invece un salto in avanti di circa 100 anni con “Vikings: Valhalla”. Non vi è ancora una data prevista per l’arrivo su Netflix ma la piattaforma di streaming ha annunciato il cast.

