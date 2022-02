Vikings: Valhalla, dove eravamo rimasti con Vikings: cos è successo

Vikings, dove eravamo rimasti

Vikings è iniziata seguendo l'ascesa del leggendario Ragnar Lothbrok, e dopo la morte del suo protagonista ha narrato le gesta dei suoi figli, di Bjorn, Ubbe, Ivar, Hvisterk e Sigurd, ucciso da Ivar alla fine della quarta stagione, e di Lagertha. Nel finale di Vikings abbiamo visto Ivar e Hvisterk dire addio a Katya per tornare a Kattegat. Insieme al nuovo Re Harald hanno pianificato l'invasione dell'Inghilterra e del Wessex, dove regnava il giovane Alfred. La battaglia finale è costata ad entrambi gli schieramenti perdite molto pesanti. Ivar, a seguito della morte in battaglia di Harald, diventa ufficialmente il capo dei vichinghi. Ma anche Ivar muore, ucciso da un giovane soldato di Alfred. Alfred e Hvisterk siglano così la pace. Hvisterk si fa battezzare con il nome di Athelstan, taglia i ponti col passato e rimane nel Wessex. Intanto Erik il rosso, avvelenato e reso cieco dalla magia nera di Ingrid, comprende che l'ex moglie di Bjorn sta cercando di toglierlo di mezzo. Cerca così di riprendersi il potere convincendo uno schiavo ad uccidere la strega, ma lei lo scopre e riesce a scampare il pericolo. Con la morte di Harald ed Ivar Senz'Ossa, Ingrid viene dichiarata regina per acclamazione, riscattandosi così di tutte le violenze ed angherie subite in passato. Dopo Lagertha, Kattegat è di nuovo guidata da una donna.