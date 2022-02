Vikings: Valhalla – Il trailer ufficiale della serie TV Netflix

A poche settimane dal debutto in tv di Vikings: Valhalla è giunto il momento di assaporare le atmosfere dell'attesa serie sequel del longevo show di Michael Hirst. Dopo stagioni di anticipazioni, teaser, video e altri materiali dal set, è tempo di entrare nel vivo della storia con il trailer ufficiale , una clip di oltre due minuti che mostra i protagonisti in azione e rivela la qualità di un prodotto curato nei minimi dettagli. Vikings: Valhalla sarà in onda in streaming su Netflix a partire dal 25 febbraio , visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.

Il trailer: la storia dei vichinghi continua

Sebbene, giunti a questo punto, di Vikings: Valhalla siano noti i volti del cast, la sinossi e molte altre dettagliate informazioni, le immagini del trailer regalano ai fan in attesa dello show nuovo materiale inedito da vedere e rivedere in attesa della prima messa in onda dello spin-off. La nuova serie, che prosegue la narrazione della storia originale con un salto temporale di cento anni in avanti, mostra uno scenario di inizio XI secolo con i protagonisti norreni in lotta per la sopravvivenza tra i popoli europei. Nello specifico, il trailer punta sui momenti salienti delle vicende descritte nei ventiquattro episodi che compongono il nuovo show: al centro della vicenda, lo scontro tra i popoli nordici e gli inglesi ma anche la ricerca di un'identità dei primi, divisi tra credenze cristiane e pagane. Le immagini in anteprima non mancano di coinvolgere lo spettatore con spettacolari sequenze di scontri e viaggi per mare. Già da queste prime scene è evidente la continuità del prodotto con lo show originale che, secondo le intenzioni dei realizzatori, mira a restituire ai fan le emozioni dell'apprezzatissimo precedente alzando la posta con il racconto delle imprese dei guerrieri più valorosi, quelli che secondo la mitologia nordica avevano diritto ad accedere al Valhalla.