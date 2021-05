Il titolo scelto è “ Arcane ” e non è stata ancora diffusa una data ufficiale di lancio. Il debutto è però previsto per il 2021. Per poter apprezzare la serie occorrerà attendere il prossimo autunno.

Un progetto che esalta e preoccupa i fan allo stesso tempo, stando ai commenti sul web. Grande la speranza di poter apprezzare un titolo adeguato all’importanza di “ League of Legends ”. Altrettanta è però la paura di un ibrido, atto a conquistare il pubblico di massa e per questo adattato e modificato in qualche modo.

Netflix ha diffuso un teaser trailer alquanto breve, appena 19 secondi, relativo all’adattamento di “League of Legends”, che sarà visibile anche su Sky Q e NOW . Una serie animata che vede la collaborazione della celebre piattaforma con Riot Games.

Impossibile pensare di concentrare tutto il materiale narrativo in una sola stagione. Si è dunque optato per la regione utopica di Piltover , nei meandri di Zaun . La trama sarà incentrata sulle origini di due personaggi: Vi e Jinx . Un grande potere li metterà a dura prova contro nemici di ogni genere.

Riot Games, in collaborazione con Fortiche Productions, si cimenta per la prima volta nella produzione televisiva di uno show. “Arcane” sarà ambientato nel vasto mondo di “League of Legends”.

Ecco le parole di Dominique Bazay, direttore delle serie originali Netflix, che si è espresso in merito al progetto: “’League of Legends’ è da sempre in grado di coinvolgere un enorme fandom a livello globale. Siamo entusiasti di poter produrre la prima serie TV incentrata su questo vasto universo narrativo. ‘Arcane’ sarà una corsa emozionante e visivamente spettacolare. Gli spettatori resteranno col fiato sospeso per l’intera durata”.

Ecco invece il pensiero di Shauna Spenley, President of Global Entertainment Riot Games, su ciò che “Arcane” rappresenterà per i fan di “League of Legends”: “Si tratta di una lettera d’amore per i nostri fan e giocatori. Da sempre ci chiedono esperienze cinematografiche, che vadano a esplorare in profondità determinate ambientazioni e svariati personaggi. Netflix è il partner perfetto per produzioni di altissima qualità, da proporre al pubblico in tutto il mondo.