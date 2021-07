Army of Thieves, il prequel di Army of the Dead: FOTO

Netflix ha rilasciato le prime immagini di Army of Thieves, lungometraggio che farà da prequel al film del regista Zack Snyder, Army of The Dead

Army of Thieves, prequel di Army of The Dead di Zack Snyder , racconta le vicende di Ludwig Dieter, il personaggio principale della storia interpretato da Matthias Schweighöfer, che è anche il regista del progetto.

Nel cast figurano anche Stuart Martin, che presta il volto a Brad Cage, Trent Garrett ovvero Mr. Cool Guy, John Bubniak nel ruolo di Chris, Barbara Meier che interpreta Lucy. Tra le molteplici differenze introdotte dal regista anche la (quasi) assenza degli zombie, tanto cari a Army of The Dead: Army of Thieves, infatti, sarà un action movie più classico. Il lungometraggio, scritto da Zack Snyder e Shay Hatten, dovrebbe fare il suo debutto in autunno , visibile anche su Sky Q e NOW.

Army of Thieves, la trama del prequel

La sinossi recita queste parole: “Una donna misteriosa ingaggia il cassiere bancario Dieter per assisterla in una rapina su delle casseforti, apparentemente impossibili da espugnare, in Europa.”

Non saremo di fronte a un film di zombie, ma piuttosto a una “commedia dalle sfumature romantiche con una rapina annessa.”

Zack Snyder, infatti, ha spiegato che l’idea per Army of Thieves è arrivata solo nel momento in cui tutto il team si è accorto dell’amore profondo che legava il pubblico a Dieter: “In quel momento ci siamo domandati da dove arrivasse questo personaggio. Così, abbiamo deciso di realizzare un prodotto dal taglio internazionale, una sorta di commedia arricchita da una rapina, ambientata nel corso della pandemia. Unica clausola: non volevamo troppi zombie… e siamo stati accontentati!”

Army of The Dead, la trama

Army of the Dead è una pellicola di genere action horror diretta da Zack Snyder, uscita il 21 maggio del 2021. Il film racconta di un futuro distopico, in cui gli zombie hanno invaso e raso al suolo Las Vegas, scaturendo un isolamento progressivo di tutte le altre città del mondo. Ma non tutto è perduto.

Tra le macerie, infatti, sono nascosti 200 milioni di dollari e Scott Ward, eroe di guerra che vive in un pub periferico, è stato incaricato di trovarli e recuperarli.

Dopo aver accettato la sfida, l’uomo mette insieme un rocambolesco e improvvisato team di mercenari che ha il compito di entrare nella zona cosiddetta di “quarantena zombie” e riuscire a portare a termine la truffa più grande della storia dell’umanità.

Tra colpi di scena e eventi inaspettati, la squadra affronta un’orda di terribili e famelici zombie e, per Scott, l’avventura intrapresa diventerà un vero e proprio affare personale.