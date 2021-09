The Sandman, trailer della serie tratta dai fumetti di Neil Gaiman

L'anteprima, con le immagini inedite dell'evocazione del protagonista, è stata svelata nel corso di “Tudum”, l'evento globale per i fan istituito dalla piattaforma di streaming Condividi:

I fan erano stati già allertati da Gaiman in persona che, in agosto, via Tumblr, aveva confermato la fine delle riprese della prima stagione. Arriverà presto, dunque, “The Sandman”, l'adattamento televisivo dell'omonimo fumetto creato da Neil Gaiman e sviluppato da Allan Heinberg per Netflix. Ma se per il debutto delle puntate occorrerà aspettare il prossimo anno, in rete è disponibile il teaser trailer dello show presentato al pubblico nel corso dell'evento “Tudum”, in cui la piattaforma di streaming ha rivelato le anteprime dei prodotti più attesi della prossima stagione.



La trama: tra fantasy e mito approfondimento The Sandman, video dietro le quinte con Neil Gaiman Un sofisticato rituale, i volti di alcuni dei personaggi principali ma soprattutto quello di Dream, il protagonista interpretato da Tom Sturridge. Questo è quanto vediamo nel trailer di “The Sandman”, prodotto per il piccolo schermo in cui rivivono le avventure a fumetto scritte da Neil Gaiman, pubblicate da DC Comics tra il 1989 e il 1996. Con una scenografia molto curata e dialoghi evocativi, “The Sandman” si configura come uno dei titoli più attesi del catalogo Netflix 2022. Non c'è ancora una data specifica per il debutto della serie che alla sua uscita sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.

approfondimento The Sandman, ecco il cast della serie tv Netflix “The Sandman” racconta la storia di Dream (Sogno) che viene evocato da una misteriosa setta e che, una volta sulla Terra, dovrà affrontare notevoli insidie. Il dominatore del mondo onirico sarà affiancato dalla sorella Morte, interpretata da Kirby Howell-Baptiste, e dai gemelli Desiderio e Disperazione, rispettivamente gli attori Mason Alexander Park e Donna Preston; Jenna Coleman vestirà i panni di Johanna Constantine, un’avventurista occulta. Nel cast anche Niamh Walsh, Joely Richardson, Kyo Ra, Stephen Fry, David Thewlis, Razane Jammal, Sandra James Young e Patton Oswalt.

Realizzato con un budget elevato “The Sandman” è un dark fantasy ambizioso che mescola il dramma storico al mito e alle leggende antiche. Il riferimento è alla mitologia germanica in cui compare il personaggio di Sandman che dona il mondo onirico agli umani cospargendo i loro occhi di sabbia magica.



Sturridge nei panni di Dream Tra i più entusiasti del progetto proprio il padre del fumetto che figura tra i produttori esecutivi insieme ad Allan Heinberg e David S. Goyer. La serie è prodotta invece da DC Entertainment e Warner Bros Television. Gaiman ha pronosticato un futuro di successo per il protagonista della serie, Tom Sturridge, attore britannico che ad oggi vanta tra i suoi precedenti numerosi ruoli a teatro e in tv. Al cinema ha partecipato a “Symbiosis - Uniti per la morte” (2006), “I Love Radio Rock” (2009) e “On the Road” (2012).