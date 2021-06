The Sandman, video dietro le quinte con Neil Gaiman

Tante le sorprese riservate ai fan durante la Geeked Week di Netflix. L’evento digitale ha proposto un gran numero di anticipazioni, trailer e poster, da “Cowboy Bebop” a “The Umbrella Academy”. Tante le produzioni in corso, tra le quali spicca “The Sandman”. Grande attesa da parte dei fan di Neil Gaiman per l’adattamento dell’opera scritta e ideata dal celebre autore.

approfondimento

Le migliori serie tv da vedere a giugno

Una serie TV live action che si muoverò su un terreno alquanto incerto e pericoloso, considerando la grande attenzione del web per il risultato finale, che si spera possa tener testa all’originale. L’autore britannico fa parte del progetto come produttore. Riuscire a ricreare il mondo di The Sandman, rendendolo reale e non una proiezione mentale del lettore o un disegno libero da ogni schema realistico, è una vera e propria impresa.