The Sandman, ecco il cast della serie tv Netflix

Netflix ha rivelato i nomi gli attori che interpreteranno alcuni dei ruoli principali nella serie tv basata su Sandman, il fumetto creato dallo sceneggiatore e romanziere Neil Gaiman per l’etichetta Vertigo di DC Comics. Confermate le indiscrezioni sul protagonista: a vestire i panni di Sandman sarà Tom Sturridge (On the Road, I Love Radio Rock)

Al suo fianco ci sarà Gwendoline Christie, nota al pubblico per aver interpretato il ruolo di Brienne di Tarth nella serie tv Il Trono di Spade. L' attrice britannica sarà "Lucifero", sovrano degli Inferi

Vivienne Acheampong (vista recentemente nel film Le Streghe) interpreterà, invece Lucienne, una bibliotecaria e leale guardiana del regno di Sogno.

Boyd Holbrook, noto al pubblico grazie alla serie tv Narcos, presterà il volto Corinzio, un incubo che è riuscito a fuggire e spera di scoprire tutto quello che offre il mondo.

Charles Dance, il Tywin Lannister in Game of Thrones, sarà Roderick Burgess, il Ciarlatano, ossia un mago incline al ricatto

Asim Chaudry (Black Mirror) interpreterà Abele e Sanjeev Bhaskar (Good Omens) sarà Caino, ovvero la prima vittima e il primo predatore.