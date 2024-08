L'attore, che appare nel cinecomic Marvel per poche scene come variante del personaggio di Jackman, per calarsi al meglio nel piccolo ruolo scritto per lui si è dovuto tagliare i baffi e ha dovuto sopportare l'odore del sigaro per molte ore

Il cameo di Cavillerine in Deadpool & Wolverine

Il successo di Deadpool & Wolverine (LA RECENSIONE) è dovuto a molti motivi e i realizzatori hanno sfruttato al meglio tutte le loro carte per sorprendere i fan con trovate ad effetto e aggiunte al cast inaspettate del tutto coerenti con le possibilità dell'era delle storie che si sviluppano nel Multiverso.

Così, a un certo punto del film, compare per poche ma indimenticabili scene, Henry Cavill, attore che gli appassionati di cinecomic ricorderanno essere un volto di spicco di un altro mondo di fumetti e di film.

Cavill ha accettato di partecipare al terzo capitolo dedicato a Deadpool nei panni di quello che è stato battezzato già in fase di scrittura come “Cavillerine”, una variante arrabbiata del Wolverine di Hugh Jackman che tira fuori gli artigli per liberarsi prontamente del chiacchierone mascherato (Deadpool) che era andato a cercarlo come partner per la sua nuova missione.

L'interpretazione per i fan è perfetta. Per i fan Cavillerine è più Wolverine dello stesso Jackman e, in effetti, il quarantunenne britannico tutto muscoli se l'è cavata molto bene nella versione alternativa del collega. Su Instagram ha commentato il suo coinvolgimento nel film con una certa ironia: “Per stare tranquilli, ho tagliato i baffi questa volta”, ha scritto, un commento che fa riferimento a una vecchia questione legata al suo look coi baffi, appunto.

Cavill fu costretto a farseli crescere per girare Mission: Impossible – Fallout ma, nello stesso periodo fu chiamato a girare scene aggiuntive di Justice League. I baffi del suo Superman furono cancellati (e male) in post-produzione, operazione che scatenò i commenti negativi del pubblico.