Modi - Tre giorni sulle ali della follia, una clip esclusiva dal film

Giovedì 21 novembre arriverà nelle sale italiane Modi – Tre giorni sulle ali della follia, il film diretto da Johnny Depp che offre uno spaccato sulle 72 ore che cambiarono la vita di Amedeo Modigliani, con Riccardo Scamarcio protagonista. Il film, tratto da un’opera teatrale di Dennis McIntyre e adattato per il grande schermo da Jerzy e Mary Kromolowski, è prodotto da Johnny Depp, Al Pacino, Barry Navidi e Andrea Iervolino, distribuito in Italia da Be Water Film in collaborazione con Maestro Distribution e Medusa Film. Sky TG24 ha ottenuto una clip esclusiva che potete vedere in testa a questo articolo.