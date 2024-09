Modi, tutto sul film diretto da Johnny Depp con Riccardo Scamarcio

Presentato tre giorni fa al Festival di San Sebastián e dedicato al defunto rocker Jeff Beck, ecco tutto quello che bisogna conoscere sulla pellicola intitolata Modi – Three Days On The Wing Of Madness. Si tratta del secondo film diretto dal divo di Hollywood e musicista. Vede nel cast l’attore italiano calarsi nei panni del personaggio titolare: Amedeo Modigliani

Si intitola Modi – Three Days On The Wing Of Madness, in Italiano Modi – Tre giorni sulle ali della follia, ed è il nuovo film che vede Johnny Depp sedersi sulla sedia da regista per dirigere l’attore italiano Riccardo Scamarcio, che si cala nel ruolo di Amedeo Modigliani.

Parliamo chiaramente del pittore e scultore italiano, celebre per i suoi sensuali nudi femminili e per i ritratti caratterizzati da volti stilizzati, colli affusolati e sguardi assenti. Modigliani veniva soprannominato Modì (con l’accento sulla i), ma nel titolo del film pare che l’accento si sia perduto per strada...

Presentata tre giorni fa al Festival di San Sebastián e dedicata al defunto rocker Jeff Beck, ecco tutto quello che bisogna conoscere sulla pellicola che segna la seconda volta da regista del divo di Hollywood e musicista.

Il film di Depp è stato accolto da un'ovazione assai lunga al Festival internazionale del cinema di San Sebastián è uno dei più importanti festival cinematografici europei. Si tiene ogni anno, generalmente nel mese di settembre, nella città di San Sebastián, nei Paesi Baschi, Spagna), dal 1953.



Il film Modi – Three Days On The Wing Of Madness, ambientato in un'epoca passata (siamo nel 1916), è stato presentato fuori concorso alla kermesse cinematografica targata Paesi Baschi, dove Depp è stato accolto dai fan e dai delegati del festival in maniera molto calorosa. Prima dell'inizio della proiezione, una grande folla si è radunata fuori dall'auditorium Kursaal per vedere Depp che entrava per la prima.

E anche alla conferenza stampa di Modi, Johnny Depp ha incontrato una altrettanto enorme folla di ammiratori, mentre i giornalisti si precipitavano verso il palco per scattare foto dell'attore.

In particolare, c'è stato entusiasmo per uno degli attori del cast, il grande Al Pacino, che appare nel finale della pellicola interpretando un mercante d'arte che cerca di truffare Modigliani per un dipinto.

Il Festival di San Sebastián continuerà fino a domani, sabato 28 settembre 2024.