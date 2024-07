Johnny Depp, nuova fiamma? Il divo frequenta la modella Yulia Vlasova

Pare che il divo stia frequentando l’indossatrice. "Si vedono di tanto in tanto", afferma una fonte del magazine People, che riporta in esclusiva la notizia

Johnny Depp è stato avvistato con una nuova ragazza: pare che l’attore stia frequentando la modella Yulia Vlasova. “Si vedono di tanto in tanto", afferma una fonte del magazine People, che riporta in esclusiva la notizia. La star americana sta trascorrendo del tempo con la modella di 29 anni, seconda una fonte. L'attore di Pirati dei Caraibi, 61 anni, e la modella Yulia Vlasova, 29 anni, mantengono però la loro relazione "casuale", dice una fonte a People, chiarendo che non usano ancora le etichette "fidanzato-fidanzata". Depp e Vlasova sono stati visti accoccolarsi l'uno all'altra in foto su Instagram catturate e pubblicate dal Daily Mail, alcune delle quali sono state eliminate sulla piattaforma social. In un post, Vlasova ha definito Depp "incredibilmente talentuoso e ispiratore", secondo il sito web del Daily Mail. Depp è stato precedentemente sposato con Lori Anne Allison negli anni '80 e successivamente con Amber Heard.

Depp ha frequentato il suo avvocato dopo il processo



Dopo il processo per diffamazione in Virginia contro l’ex moglie Heard, 38 anni, Depp ha frequentato Joelle Rich, l'avvocato che lo aveva rappresentato nella sua precedente causa per diffamazione nel Regno Unito. Una fonte ha detto all'epoca che la loro relazione "non era seria", prima che People confermasse che si erano lasciati a novembre 2022.



A maggio, un insider ha detto a People che Depp "sta dando molta più priorità alla sua salute e al suo benessere in questi giorni" mentre vive a Londra. "C'è molta buona energia e si circonda di un buon gruppo di persone", ha aggiunto la fonte.

"È concentrato ad andare avanti. È molto occupato. Ci sono molte buone distrazioni, quindi non c'è molto tempo per rimuginare su quel periodo più oscuro", ha aggiunto la fonte. "C'è stato un rilascio del vecchio e l'inizio di questo nuovo capitolo. Si sente meglio riguardo a dove si trova nella vita”.

Quell'insider ha aggiunto all'epoca che Depp non stava esplorando nessuna strada romantica al momento poiché è "davvero troppo occupato" quindi "non c'è tempo per quello in questo momento”.