Johnny Depp, per il suo film su Modigliani sceglie Scamarcio e Pacino

Secondo quanto riportato da Deadline, Johnny Depp in qualità di regista del film avrebbe scelto per il biopic su Modigliani Riccardo Scamarcio, Pierre Niney e Al Pacino. Le riprese inizieranno a Budapest nell'autunno 2023

Basato su un'opera teatrale di Dennis McIntyre e adattato per il grande schermo da Jerzy e Mary Kromolowski, il film racconterà la storia del famoso pittore e scultore Modigliani durante il suo soggiorno a Parigi nel 1916 attraverso 48 ore turbolente e movimentate che lo vedono in fuga dalla polizia per le strade e i bar della Parigi devastata dalla guerra. Il suo desiderio di porre fine prematuramente alla sua carriera e lasciare la città viene respinto dai colleghi bohémien: l'artista francese Maurice Utrillo (Niney), il bielorusso Chaim Soutine e la sua musa e amante inglese, Beatrice Hastings. Modì chiede consiglio al suo mercante d'arte polacco e amico Leopold Zborowski, ma si trova di fronte al collezionista d'arte internazionale Gangnat (Pacino) che potrebbe cambiargli la vita.

Ricordiamo che Depp e Pacino hanno recitato uno di fronte all'altro nel film poliziesco del 1997 Donnie Brasco. Modigliani sarà il secondo lungometraggio da regista di Depp dopo The Brave - Il coraggioso del 1997, in cui ha anche recitato al fianco di Marlon Brando. Ha anche diretto diversi video musicali per la sua ex moglie Vanessa Paradis.