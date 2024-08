Cattivissimo me 4, l'intervista alle voci italiane del film. VIDEO

Sette anni dopo l'ultimo Cattivissimo Me, Gru, il supercattivo preferito dal mondo intero, diventato agente della Lega Anti-Cattivi, torna al fianco dei Minions per un’entusiasmante, caotica e audace nuova era, con Cattivissimo Me 4 firmato da Illumination. Nel servizio di Bruno Ployer, le interviste alle voci italiane del film, Max Giusti, Stefano Accorsi e Carolina Benvenga che davanti alle telecamere di Sky Tg24 raccontano come sono riusciti a trovare le voci giuste dei loro personaggi. Rispettivamente, Gru, Maxime Le Mal e Lucy.

Cattivissimo Me 4: cosa c'è da sapere sul film

A due anni dal fenomeno estivo del blockbuster Minions – Come Gru Diventa Cattivissimo di Illumination, che ha incassato quasi 1 miliardo di dollari in tutto il mondo, il più grande franchise nella storia dei film d’animazione inizia un nuovo capitolo in cui Gru (il candidato all’Oscar® Steve Carrell, doppiato da Max Giusti) e Lucy (candidata agli Oscar Kristen Wiig, con la voce italiana di Carolina Benvenga) e le loro figlie – Margo (Miranda Cosgrove), Edith (Dana Gaier) e Agnes (Madison Polan) – accolgono un nuovo membro nella famiglia, Gru Jr., deciso a far disperare suo padre. Gru affronta un nuovo nemico, Maxime Le Mal (l’icona della commedia Will Ferrell, con la voce italiana di Stefano Accorsi) e la fidanzata, la femme fatale Valentina (candidata all’Emmy Sofia Vergara), per cui la famiglia sarà costretta alla fuga.



Il film presenta nuovi personaggi interpretati da Joey King (Bullet Train), il vincitore di un Emmy Stephen Colbert (The Late Show with Stephen Colbert) e Chloe Fineman (Saturday Night Live). Pierre Coffin torna come voce iconica dei Minion e Steve Coogan, nominato agli Oscar, torna come Silas Caprachiappa.

Con un ritmo serrato e l’umorismo sovversivo caratteristico di Illumination, “Cattivissimo Me 4” è diretto da uno dei creatori dei Minions, il candidato all’Oscar Chris Renaud (Cattivissimo Me 2, Pets 2 – Vita da animali), e prodotto dal visionario fondatore e CEO di Illumination, Chris Meledandri e da Brett Hoffman (produttore esecutivo di Super Mario Bros. Il Film e Minions – Come Gru Diventa Cattivissimo).



Il film è co-diretto da Patrick Delage (direttore dell’animazione di Sing 2 e Pets – Vita da animali 2). La sceneggiatura è del vincitore dell’Emmy e creatore di White Lotus, Mike White, e dello scrittore dei precedenti “Cattivissimo Me”, Ken Daurio.