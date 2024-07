Cattivissimo Me, record per il franchise animato

Cinema

Cattivissimo me 4, le star alla première di New York. FOTO

Le star del cast vocale originale si sono riunite al Jazz at Lincoln Center per una speciale anteprima del quarto capitolo della fortunata saga d'animazione, nelle sale statunitensi dal prossimo 3 luglio e in quelle italiane dal 21 agosto. Special guest dell'evento, degli adorabili cagnolini

A meno di un mese dall'uscita nei cinema statunitensi, Cattivissimo me 4, quarto capitolo della saga Despicable Me, ha riunito a New York i realizzatori e gli attori che hanno prestato la voce ai personaggi del film animato nella versione originale. Al Jazz at Lincoln Center la pellicola è stata celebrata da Will Ferrell, il primo a sinistra, seguito dal regista e produttore Chris Renaud, e gli attori Kristen Wiig, Chris Meledandri e Steve Carell

Steve Carell, la voce di Gru fin dal primo capitolo del franchise al cinema, ha posato con i compagni doppiatori Will Ferrell e Kristen Wiig. I doppiatori italiani dei loro personaggi sono, rispettivamente, Max Giusti, Stefano Accorsi e Carolina Benvenga. Il film ucirà in Italia il 21 agosto dopo un'anteprima in programma per il 7 dello stesso mese