Cattivissimo Me 4, la nuova clip del film d'animazione

Cinema

Le critiche del New York Times Manhola Dargis e Alissa Wilkinson hanno selezionato i 9 migliori film usciti finora nel 2024. Il primo è Hit Man - Killer per caso di Richard Linklater, la storia del timido professore di filosofia di New Orleans Gary Johnson (Glen Powell) che si finge un sicario per la polizia e si ritrova sotto copertura. L'incontro con Madison (Adria Arjona), una casalinga che cerca di assumerlo, alza la posta in gioco. "È il tipo di divertimento di cui parla la gente quando dice che "non li fanno più come una volta", ha commentato Wilkinson