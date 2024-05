Cattivissimo Me 4, il 2° trailer e cosa sapere sul film

È uscito il 2° video ufficiale che anticipa ciò che vedremo nell’attesissimo quarto capitolo del franchise di film d’animazione il cui titolo originale è "Despicable Me", creato dalla Illumination nel 2010. In questa nuova clip vediamo i Minions trasformarsi in supereroi per sconfiggere il nuovo villain contro cui dovrà battersi Gru. Ecco cosa bisogna sapere su questa nuova avventura che vedrà protagonisti Gru, Lucy, Margot, Edith, Agnes e... Gru Jr! C'è infatti un nuovo arrivato in famiglia, figlio di Gru e Lucy

È uscito il secondo trailer ufficiale di Cattivissimo Me 4, l’attesissimo quarto capitolo del franchise di film d’animazione (il cui titolo originale è Despicable Me) creato dalla Illumination nel 2010.

L’uscita del quarto film della serie cinematografica principale (diciamo "principale" perché ci sono anche gli spin-off dedicati ai Minions) è prevista per il 21 agosto 2024.





Nel nuovo video che anticipa ciò che vedremo sul grande schermo (video che potete guardare nella clip che trovate in alto, in testa a questo articolo) i Minions si trasformano in supereroi per cercare di sconfiggere il nuovo villain contro cui dovrà battersi Gru.

Scopriamo tutto quello che bisogna sapere su questa nuova avventura che vedrà protagonisti Gru, Lucy, Margot, Edith, Agnes e... Gru Jr.! Ebbene sì: si è aggiunto un nuovo membro alla squadra di Gru, ossia alla sua famiglia. Il piccolo è il nuovo arrivato, figlio di Gru e Lucy.



Partiamo dalle nuove rivelazioni del film che arrivano proprio da questo secondo trailer: la seconda clip ufficiale di Cattivissimo Me 4 rivela Gru in fuga dai supercattivi.

I principali antagonisti sono Maxime Le Mal e Valentina, contro cui il team di Gru creerà i "Mega-Minions" come risposta all’offensiva. I due villain sembrano avere a che fare con il passato di Gru. Minacceranno di fare del male alla famiglia e allo stesso ex Cattivissimo, motivo per cui lui, Lucy e i figli dovranno trasferirsi in un’altra casa, più sicura.



