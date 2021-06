Celebrity Hunted 2, il cast del programma in uscita oggi. FOTO

3/10 @Amazon Studios

Come funziona il reality? E molto semplice: i concorrenti vip denominati Ricercati, da soli oppure in coppia, per 14 giorni devono scappare dai Cacciatori, degli investigatori professionisti raggruppati in squadre che hanno come compito la cattura dei personaggi famosi. I Ricercati hanno a loro disposizione solo un vecchio cellulare e una carta di credito con un prelievo massimo di 70 euro a giornata. Nella seconda stagione, i concorrenti indosseranno anche un braccialetto GPS, di cui dovranno liberarsi il prima possibile per non essere presi.