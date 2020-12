Tre nuovi film per Vanessa Incontrada nel 2021

Sarà un 2021 pieno di impegni per Vanessa Incontrada: l'attrice italo-spagnola ha siglato un accordo con la casa di produzione Fenix Entertainment per tre nuovi film che inizieranno a essere girati da inizio 2021. Il primo sarà la commedia Sposa in rosso, con regia di Gianni Costantino, in cui l'attrice di Barcellona interpreterà una donna battagliera e affascinante, determinata a emanciparsi dagli uomini e da una famiglia invadente. Gli altri due film, in via di definizione, saranno realizzati entro i prossimi due anni.