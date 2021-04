Svelato il volto di Myss Keta? La foto di un paparazzo a Milano

Svelato il volto di Myss Keta ? Sono stati i paparazzi di “Vero” a fotografare la rapper milanese de Le ragazze di Porta Venezia in una pausa delle riprese della seconda stagione di Celebrity Hunted, la serie tv di Amazon (visibile anche attraverso SkyQ), mentre si abbassava la mascherina per bere il più classico degli spritz.

Com'è noto, l'identità e lo stesso volto di Myss Keta sono avvolti nel mistero fin dall'inizio della sua carriera, iniziata nell'agosto 2013 con il primo singolo Milano, sushi & coca. Il “velo” a coprirle il viso dal naso in giù è comparso per la prima volta nel video di Burqa e Gucci nel 2015, diventando rapidamente un suo tratto distintivo, riproposto in tutte le apparizioni pubbliche fino a oggi. Ma sarà davvero lei? Da parte della diretta interessata, come prevedibile, nessuna conferma e nessuna smentita...