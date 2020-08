Da "Su di noi" a "Gelato al cioccolato": tutti i successi di Pupo

Io solo senza te Scritta insieme ai fratelli Carmelo e Angelo La Bionda è un brano di struggente melanconia, nel quale l’artista si domanda cosa abbia creato il cortocircuito amoroso che gli sta consumando il cuore Grazie perché La versione più popolare è quella di Gianni Morandi con Amii Stewart ma resta un singolo di Pupo del 1977. Rappresenta il senso di un comune camminare, non necessariamente amoroso. La bellezza sta che allungando una mano se ne trova sempre una pronta a stringerla. Gelato al cioccolato I puristi lo considerano uno dei testi più svampiti di sempre, ma quel dolce e un po’ salato racconta gli argini tra i quali scorre la vita. E, sotto un certo punto di vista, è stato un precursore del palato. Perché oggi il gusto di cioccolato con i granelli di sale è una squisitezza. Firenze Santa Maria Novella Un affresco. Chiudiamo gli occhi, con quelle parole che accarezzano le nostre orecchie, e la città toscana si materializza nei nostri pensieri. Basta esserci andati una volta per riattraversarla. Se non ci siete mai stati, beh quando verrà il vostro giorno in riva all’Arno potrete viverlo come un ritorno. Su di noi Un brano universale. E’ del 1980, dunque compie 40 anni in questo anno bisesto e mortifero. Ma su di noi neanche una nuvola, su di noi l’amore è una favola. Chiudete gli occhi dunque e volate verso un mondo dove buongiorno vuol dire veramente buongiorno…ricordando Miracolo a Milano.

Ti scriverò

Un altro dolente finale amoroso. Andare a via è toccato a lui e in queste parole si respira la sublimazione dell’assenza, quel vuoto che ti morde dentro e che ti porta il magone a livello di guardia.



Cieli Azzurri

Non è forse l’azzurro più famoso ma è della stessa tonalità perché anche questo lo cerchi tutto l’anno. Soprattutto se a inseguirlo sono le pupille di un bambino. Il tono scelto da Pupo colora i sogni ma soprattutto fa rima con libertà.



La vita è molto di più

Questa volte la lingua scelta è l’inglese e al suo fianco c’è Fiordaliso. Gioca molto con i riferimenti poetici, sembra di sentire uscire dalle parole un bouquet floreale. E poi c’è quella parola, sunshine, che fa risplendere la vita.



Un amore grande

E’ la canzone della resa. Sono le parole che ognuno vorrebbe avere sulla punta della lingua nel momento in cui di fronte a te si materializza la compagna della vita. Pupo canta un amore che resta vicino anche quando non c’è e che colora le notti di luna di un tiepido blu.



Nei pensieri miei

Quello che è irraggiungibile vive nei pensieri. Li la vita quotidiana entra in un’altra dimensione. E questo avviene finché non si trova la chiave del mistero. Ma quale sia l’aspetto meteorologico, che ci sia nebbia o sole, “per noi ci sarà sempre una canzone”.