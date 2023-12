Wonka, arriva al cinema il film con Timothée Chalamet: cosa sapere

Fiumi di cioccolato fuso, in cui nuota Timothée Chalamet: giovedì 14 dicembre arriva nei cinema italiani Wonka, il film di Paul King con protagonista l’attore americano già star - tra gli altri - di successi come Piccole donne e Dune. Dall’ispirazione letteraria, al cast: ecco tutto quello che c’è da sapere sull’attesissima pellicola.

approfondimento Timothée Chalamet sul sogno di Wonka: "A 12 anni non ci avrei creduto"

Il film è ispirato al leggendario personaggio ideato dallo scrittore britannico Roald Dahl. La pellicola è il prequel de La fabbrica di cioccolato, un classico assoluto della letteratura per ragazzi. Il film sarà incentrato sul fondatore della mitica Fabbrica e ne racconterà le avventure. La storia ripercorrerà la giovinezza di Willy, mostrando la sua infanzia e la sua ascesa al successo grazie alla sua fabbrica di dolciumi. Uno spazio speciale verrà poi riservato al legame del protagonista con i suoi mitici aiutanti: gli Umpa-Lumpa.

Il ruolo di Chalamet

Chalamet è il terzo attore a interpretare il personaggio di Wonka. Gene Wilder lo aveva impersonato nell’adattamento del 1971, Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato. Mentre Johnny Depp aveva incarnato il ruolo nel reboot del 2005 La fabbrica di cioccolato, diretto da Tim Burton. Nella nuova pellicola Chalamet canta e balla (le canzoni sono scritte da Neil Hannon) e - dalle immagini rilasciate prima dell’uscita del film - appare già iconico con foulard, cappello a cilindro e bastone da passeggio. Lo stesso attore aveva annunciato la sua partecipazione al film nel 2021, con un post su Istangram, in cui appariva nei panni di Wonka. In alcune interviste prima del lancio del film, Chalamet ha poi spiegato che interpretare Willy Wonka "è un sogno che si avvera". Il suo, ha anticipato, "è un Willy pieno di gioia, speranza e desiderio di diventare il più grande cioccolataio al mondo".

Nessun provino per la star

L’attore ha ottenuto la parte senza sostenere provini, ma solo grazie alla ferma convinzione di King che fosse lui la persona giusta per interpretare il giovane cioccolatiere creato da Roald Dahl. "È stata un’offerta diretta perché è fantastico ed era l’unica persona nella mia testa che potesse farlo", ha raccontato il regista a Rolling Stone. "Sapevo dai suoi fan che sapeva cantare e ballare davvero bene", ha aggiunto. Il regista ha subito provato una grande ammirazione per l’attore: "Sapevo che era nel suo arsenale, ma non sapevo quanto fosse bravo. Quando gli ho parlato era piuttosto entusiasta. Aveva fatto tip tap al liceo ed era tipo, 'Mi piacerebbe mostrare alla gente che posso farlo'".

Qualche dolce di troppo

Secondo quanto riportato da Variety, Timothée Chalamet si sarebbe sentito male più volte, durante la produzione del film, a causa della quantità di cioccolato e caramelle che ha dovuto mangiare: ha avuto ripetutamente crampi allo stomaco.