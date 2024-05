Concerto Radio Italia Live a Milano, la scaletta

Il più grande evento gratuito di musica live in Italia torna mercoledì 15 maggio. L’appuntamento è in Piazza Duomo a Milano, a partire dalle 20.40. Da Noemi a Ultimo, ecco l’ordine con cui i cantanti saliranno sul palco

RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO torna nella sua doppia data. Dopo l'esordio milanese ( il 15 maggio in Piazza Duomo ), ci sarà un secondo appuntamento a Napoli (il 27 giugno in Piazza del Plebiscito ). Tuttavia è proprio da Milano che si comincia, con i protagonisti più amati dell’ultimo festival di Sanremo, con i grandi nomi della musica italiana, e con singoli suonati per la prima volta dal vivo.

Particolarmente attesi sono i nuovi singoli, che gli artisti con ogni probabilità suoneranno: Ghali con Paprika , Ultimo con Altrove , i The Kolors con Karma . Ma, tutti insieme, regaleranno uno spaccato della musica italiana più amata. Tanti sono infatti i cantanti che, sul palco di Piazza Duomo, saliranno dopo aver conquistato l'Ariston: Ghali, Mahmood, i The Kolors, Emma, Annalisa, Gazzelle. Gianna Nannini, intramontabile icona rock, è invece attualmente su Netflix con Sei nell'anima . O, meglio, la sua vita straordinaria lo è. Il concerto, che potrà essere visto dal vivo gratuitamente ma solo previo accredito (da tempo i posti erano sold-out) comincerò alle 20.40 e si concluderà intorno alle 00.10.

DOVE VEDERE IL CONCERTO DI RADIO ITALIA

Il concerto di Radio Italia sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su "Hot Bird" 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD), e in streaming audio/video su radioitalia.it.

Sarà fruibile sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon.

Radio Italia Live - Il Concerto sarà inoltre in diretta, dalle 20:40, in contemporanea su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando).

Evento 100% social, RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO vivrà sulle pagine social ufficiali di Radio Italia Facebook, Instagram, TikTok e X con l’hashtag ufficiale #rilive. In particolare, cercando RILIVE su TikTok, sarà possibile vivere un’esperienza completa con contenuti esclusivi.