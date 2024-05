Geolier, il nuovo album Dio lo sa uscirà il 7 giugno

Aveva promesso un album prima delle tre date estive del tour Geolier Live 2024 allo Stadio Maradona di Napoli, e proprio qui Geolier ha spoilerato l’uscita del nuovo album Dio lo sa, uno dei più attesi del 2024. Sabato 11 maggio, prima del match Napoli – Bologna, alcuni giocatori della squadra hanno infatti indossato una maglia con la scritta “Geolier, Dio lo sa, 7 giugno”. Il rapper di Secondigliano aveva già pronunciato le parole che compongono il titolo dell’album sul palco del Concertone del Primo Maggio, alla fine di un discorso sulle disuguaglianze sociali. Ora lo spettacolare e inaspettato annuncio in collaborazione con la squadra del Napoli, ulteriore testimonianza del forte attaccamento dell’artista alle sue radici e alla sua città, è arrivato dopo la pubblicazione del singolo El Pibe de Oro, un vero e proprio esercizio di stile prodotto da Poison Beatz uscito venerdì 10 maggio, e della canzone L’ultima poesia, certificata platino e cantata insieme a Ultimo per narrare la fine di un amore senza il quale è però impossibile stare. Dio lo sa uscirà il 7 giugno , ma da oggi è disponibile nei nei vari formati Cd e Doppio vinile in pre-order al link https://geolierofficial.lnk.to/diolosa.

I SUCCESSI E IL TOUR

Nel frattempo, Geolier, uno dei fenomeni musicali più eclatanti che l’Italia abbia vissuto negli ultimi anni e ormai punto di riferimento per l’urban italiano, conferma la sua natura di artista poliedrico che unisce le aperture melodiche e al rap nudo e crudo. Il rapper ha ottenuto una pioggia di certificazioni, che includono 67 dischi di platino e 27 ori. Il suo ultimo disco, Il coraggio dei bambini, è stato certificato sei volte platino e ha raggiunto la prima posizione della classifica degli album più ascoltati del 2023 in Italia su Spotify e della Top Album FIMI 2023. Il 2024 di Geolier si è aperto con la partecipazione alla 74ª edizione del Festival di Sanremo con il brano I p' me, tu p' te, che è stato certificato triplo platino da FIMI/GfK Italia e che ha debuttato nella Top 50 Global e alla numero 1 della classifica Top 50 Italia di Spotify e della Top 100 Italia di Apple Music, entrando in seguito anche nella Billboard Global 200. Dopo due tour dello scorso anno con esibizioni in tutta Italia, con quattro date sold out al PalaPartenope di Napoli, adesso Geolier è pronto a ripartire. Il rapper esordirà live il 15 giugno allo Stadio di Messina, approderà il 21, 22 e 23 giugno allo Stadio Maradona di Napoli e proseguirà il 28 giugno a Rock In Roma, il 29 giugno al Nosound Fest a Servigliano, il 5 luglio al Lucca Summer Festival, il 6 luglio a Fiera Milano Live, il 12 luglio al Sonic Park a Stupinigi, il 12 agosto all’Oversound Music Festival a Gallipoli e il 16 agosto al Red Valley a Olbia.