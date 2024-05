The Kolors, Fiorello irrompe sul set di Karma e conduce il Karaoke

Il gruppo stava registrando in Piazza del Popolo a Roma il suo nuovo singolo, quando sul mini palco allestito per l'occasione è salito il conduttore. Stash e Fiorello hanno dunque ricreato un pezzo dell'iconico Karaoke, in tv negli anni Novanta

"Ci vediamo tutti in Piazza del Popolo per il video di Karma": così Stash , leader dei The Kolors, chiamava a raccolta i suoi fan nella mattinata di lunedì 13 maggio. Nel cuore di Roma, con la collaborazione dell'assessore ai Grandi eventi Alessandro Onorato, la band ha ricreato il palco rosso di Karaoke - programma cult di Fiorello, a lungo andato in onda su Italia Uno. E ha accolto proprio il conduttore siciliano, che ha improvvisato una puntata con Antonio Fiordispino nei panni del concorrente. Karma, del resto, è una citazione degli anni Novanta. Il suo testo contiene citazioni di Vasco, parla delle Reebok pump, del Game Boy, e di tutti quei simboli che - chi ha vissuto gli anni Novanta - non può non ricordare.

Rosario Fiorello ha da poco chiuso la seconda stagione di VivaRai2! , ma non ha smesso di intrattenere il pubblico. La sua ultima apparizione è avvenuta (a sopresa) in Piazza del Popolo a Roma, dove i The Kolors stavano registrando il video del nuovo singolo Karma.

Karma, il nuovo singolo dei The Kolors

Reduci dal successo sanremese di Un ragazzo una ragazza, i The Kolors hanno da poco annunciato il loro tour europeo, che prenderà il via da Tbilisi (Georgia) il prossimo 28 maggio. Ma, soprattutto, non hanno mai smesso di fare nuova musica. La loro Karma, scelta come canzone del Cornetto Algida, promette d'essere un nuovo tormentone. L'ennesimo del gruppo, nato quando Stash e compagni erano poco più che ragazzini, cresciuto ad Amici ed esploso sui palchi italiani.

Questo il testo di Karma:

Non ho dormito perché pensavo a te

C'è la tua maglia ancora sulla TV

Chissà se il libro che leggevi da me

L'hai già finito da un altro

Avevo voglia di un po' d'aria, sono uscito di corsa

Dove ho la testa? Forse nella tua borsa

Quella canzone che mi cantavi tu

La sento sempre alla radio

Eri tu

Che mi hai detto: "Non chiamarmi più"

In quell'ultimo messaggio

E poi

Ti hanno vista piangere per me

Ma eri fuori di te, eri fuori di te-e-e-e-e-e

Dove sei ora?

Dove sei ora?

Dammi ancora una notte un po' illegale mentre brucia l'estate

Mordimi le labbra che ho le ore contate

In cielo solo stelle scoppiate

Chi ti ama alle volte ti manca

Se gira il karma-ma-ma

Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma, ma-ma

Se gira il karma-ma-ma

Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma

Ma-ma-ma-ma-ma

Che cosa strana fare a meno di te

Non torni più come le Reebok pump

Forse ci troveremo come le star nelle canzoni di Vasco

Eri tu

Che mi hai detto: "Non chiamarmi più"

In quell'ultimo messaggio

E poi

Ti hanno vista piangere per me

Ma eri fuori di te, eri fuori di te-e-e-e-e-e

Dove sei ora?

Dove sei ora?

Dammi ancora una notte un po' illegale mentre brucia l'estate

Mordimi le labbra che ho le ore contate

In cielo solo stelle scoppiate

Chi ti ama alle volte ti manca

Se gira il karma-ma-ma

Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma, ma-ma

Se gira il karma-ma-ma

Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma, ma-ma

Quando mi chiederai

Che cosa resterà di noi

Vicini come i tasti di un Game Boy

Mettimi il cuore in pausa

Dove sei ora?

Dove sei ora?

Dammi ancora una notte un po' illegale mentre brucia l'estate

Mordimi le labbra che ho le ore contate

In cielo solo stelle scoppiate

Chi ti ama alle volte ti manca

Se gira il karma-ma-ma

Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma, ma-ma

Se gira il karma-ma-ma

Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma

Ma-ma-ma-ma-ma