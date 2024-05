Furto in casa di Stash dei The Kolors, l'annuncio su Instagram

Furto nell’abitazione milanese del musicista napoletano: lo comunica il diretto interessato Antonio "Stash" Fiordispino, il frontman della band: “Purtroppo mentre Karma viaggia nell’aria, mi è successa questa cosa", ha spiegato il musicista su Instagram, aggiungendo poi le sue scuse rivolte ai fan: “Perdonate l’assenza di questi giorni. A presto”



Antonio "Stash" Fiordispino, il frontman della band The Kolors, ha subito un furto nella sua abitazione di Milano.



Lo comunica il diretto interessato, il cantante della band di Napoli.

“Purtroppo, mentre Karma viaggia nell’aria, mi è successa questa cosa”, ha spiegato il musicista su Instagram scrivendo queste parole nella didascalia a corredo di un cartello. Anche nel cartello stesso scrive in bianco su sfondo nero che cosa gli è accaduto nelle ultime ore.

L’artista aggiunge le sue scuse rivolte ai fan: “Perdonate l’assenza di questi giorni. A presto”.

Il cartello con cui Stash ha condiviso la notizia del furto subito recita le seguenti parole: “Perdonate l'assenza proprio in questi giorni di uscita del nuovo singolo, ma ho subito un furto a casa e sto facendo tutte le denunce necessarie. Ringrazio le forze dell’ordine che sono intervenute tempestivamente. Intanto Karma viaggia nell’aria e sono felice vi stia piacendo. A presto!”

Tanti i messaggi di solidarietà che stanno arrivando dai fan

Non appena è comparso in rete il post di Stash, i commenti dei follower si sono stratificati e stanno continuando ad aumentare in queste ore. Sono tutti messaggi di solidarietà, arrivati dai fan che si dicono molto dispiaciuti per l’accaduto. Tantissimi i “mi dispiace”, corredati da emoticon in lacrime. “Senza parole, mi dispiace tanto. L’importante è che stiate bene. La canzone è in loop da quando è uscita. Tranquillo che il Karma gira”. Così commenta un utente di Instagram, facendo il gioco di parole tra il titolo della recente canzone della band The Kolors - che sta spopolando - e il modo di dire “il karma gira”, solitamente utilizzato quando qualcuno subisce un torto, come in questo caso, e si spera che poi sia l'aguzzino a diventare egli stesso vittima di un torto, per una questione di rivincita insomma.



Il nuovo singolo Karma segue cronologicamente Un ragazzo una ragazza

Karma è il nuovo singolo della band The Kolors. Si tratta del pezzo cui il gruppo partenopeo cerca di bissare il successo di Un ragazzo una ragazza (brano con cui hanno partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo) e della precedente hit Italodisco. Quest’ultima è lo strepitoso successo che ha riportato la band – dopo aver firmato con Warner – sulla cresta dell'onda, fissa in testa alle classifiche musicali, discografiche e radiofoniche del Paese. Di solito quando esce un brano i solisti così come i componenti di una band cercano di spingerlo il più possibile sui propri account social, dunque è per questo motivo che Stash ha voluto specificare che la sua assenza in rete è la conseguenza di motivi ben precisi, e seri.

Uscita il 3 maggio, Karma è già uno strepitoso successo

Karma è uscita lo scorso 3 maggio, registrando immediatamente un enorme successo. Su Spotify ha collezionato oltre 230mila stream, premesse che portano questo brano verso la strada dei tanto anelati (soprattutto dalle case discografiche) tormentoni estivi.

Stando al curriculum della band campana, non c’è da stupirsi, dato che parliamo di un gruppo che ha sfornato negli ultimi tempi hit come Italodisco, Pensare male (con Elodie) e Un ragazzo una ragazza.

Karma è anche la colonna sonora dI UNa pubblicità In più Karma è diventata la colonna sonora della pubblicità di uno dei gelati più famosi d’Italia: il Cornetto Algida. La campagna del brand leader nel campo dei gelati (che fa oggi parte del Gruppo Unilever), firmata dall'agenzia creativa Apload, sfocerà in televisione, sui social e con eventi sul territorio. Legare un brano a un simbolo dell'iconica "estate italiana" come il Cornetto è di certo un’altra ottima strategia per sperare di rendere la canzone un tormentone estivo.

Ricordiamo inoltre che Algida è un'azienda che conta un grosso stabilimento produttivo a Caivano, comune della città metropolitana di Napoli. Proprio qui, in Campania, sorge la più grande azienda per la produzione di gelati del gruppo Unilever, e proprio qui ogni giorno viene prodotto il Cornetto in ogni sua variante, quindi una band napoletana di successo come quella che va sotto il nome The Kolors non poteva che essere la scelta perfetta per accompagnare un prodotto che, a ben guardare, è un prodotto campano.



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da THE KOLORS (@thekolors_stash)