Cannes Cannes, oltre 30 film e in prima visione A Chiara e Un Eroe

In occasione della 75ma edizione del Festival di Cannes che si svolgerà da martedì 17 a sabato 28 maggio, Sky Cinema propone una rassegna con più di 30 film premiati nelle precedenti edizioni, in un doppio appuntamento all’interno del periodo della kermesse: da martedì 17 a giovedì 19 maggio e da martedì 24 a giovedì 26 maggio, sempre su Sky Cinema Due. Tutti i titoli sono disponibili anche in streaming su NOW e on demand su Sky.



approfondimento Cannes 2022, si balla con Elvis, David Bowie e Jerry Lee Lewis Da non perdere i due titoli in prima visione: martedì 17 maggio alle 21.15 A CHIARA premiato alla Quinzaine des Réalisateurs al Festival di Cannes 2021 e fresco vincitore, con Swamy Rotolo, del David di Donatello come Migliore attrice protagonista. Il film di Jonas Carpignano (A Ciambra) è il ritratto di una ragazza coraggiosa fra 'ndrangheta e futuro. La famiglia Guerrasio si riunisce per celebrare i 18 anni di Giulia. È un’occasione felice e la famiglia è molto unita, ma, il giorno seguente, papà Claudio parte improvvisamente. La figlia 15enne Chiara inizia così a indagare sui motivi che hanno spinto il padre a lasciare Gioia Tauro. Più si avvicina alla verità, più è costretta a riflettere su che tipo di futuro vuole per sé stessa.



Martedì 24 maggio alle 21.15 sarà invece la volta di UN EROE, di Asghar Farhadi - regista due volte premio Oscar® per Una separazione e Il cliente -. Il film, Gran premio della giuria al Festival di Cannes 2021, racconta la storia di Rahim, in prigione a causa di un debito che non è riuscito a ripagare. Approfittando di un permesso di due giorni, cerca di convincere il suo creditore a ritirare la denuncia per una parte della somma dovuta. Ma le cose non vanno secondo i piani.

approfondimento Nostalgia, il trailer del film di Mario Martone in concorso a Cannes La rassegna si compone poi di titoli firmati dai più grandi nomi del panorama cinematografico internazionale, tra questi: Paolo Sorrentino con IL DIVO (Premio della giuria 2008) e THIS MUST BE THE PLACE (Premio della giuria ecumenica 2011); Matteo Garrone con GOMORRA (Gran premio al miglior film 2008), REALITY (Gran premio della giuria 2012) e DOGMAN (Miglior attore 2018 a Marcello Fonte); Yorgos Lanthimos con DOGTOOTH (Miglior film Un Certain Regard 2009) e IL SACRIFICIO DEL CERVO SACRO (Miglior sceneggiatura 2017); Pedro Almodóvar con TUTTO SU MIA MADRE (Miglior regia 1999), VOLVER – TORNARE (Miglior sceneggiatura 2006 e Miglior attrice al cast femminile tra cui Penélope Cruz) e DOLOR Y GLORIA (Miglior attore a Antonio Banderas 2019); Quentin Tarantino con PULP FICTION (Palma d’oro 1994) e BASTARDI SENZA GLORIA (Miglior attore a Christoph Waltz 2009); Ken Loach con IL VENTO CHE ACCAREZZA L’ERBA (Palma d’oro al 2006), IL MIO AMICO ERIC (Premio della giuria ecumenica 2009), LA PARTE DEGLI ANGELI (Premio della Giuria 2012) e IO, DANIEL BLAKE (Palma d'oro 2016). Tra gli altri segnaliamo: gli orientali OLD BOY di Park Chan-Woo (Gran premio della giuria 2004) e DRIVE MY CAR di Ryusuke Hamaguchi (Miglior sceneggiatura 2021), recentemente premiato anche con l’Oscar® 2022 per il miglior film internazionale; LA PERSONA PEGGIORE DEL MONDO di Joachim Trier (Miglior attrice 2021 a Renate Reinsve); LA VITA DI ADELE di Abdellatif Kechiche (Palma d’oro 2013); IL PROFETA di Jacques Audiard (Gran premio della giuria 2009) e IL CLIENTE di Asghar Farhadi (Miglior sceneggiatura 2016 e Miglior attore a Shahab Hosseini).