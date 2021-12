4/26 ©Ansa

Beggin' è stata al numero 1 dell’Alternative Airplay di Billboard per 9 settimane ed è stata anche la canzone rimasta più a lungo al primo posto di US Alternative Radio 2021. I wanna be your slave è il singolo che è rimasto più a lungo di sempre al primo posto su "Hot hard rock songs" di Billboard: 20 settimane. I Måneskin hanno inoltre vinto la categoria “Best rock” agli MTV European Music Awards e hanno ottenuto la nomimation ai prossimi Grammy. Come ha titolato la rivista Variety in un articolo sulla band “ha osato e riportato il rock negli Usa”

Spotify, i Maneskin sono gli italiani più ascoltati al mondo