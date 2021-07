Cannes, la gaffe di Spike Lee che ha stravolto la cerimonia finale

approfondimento

Festival di Cannes 2021, tutti i film in concorso. FOTO

La memoria corre al celebre scivolone di Warren Beatty, che alla Notte degli Oscar 2017 annunciò per errore la statuetta più importante a La La Land invece che a Moonlight, tratto in inganno da un cartoncino sbagliato che si riferiva a un premio precedente. L'errore di Lee invece non sembra avere giustificazioni, tanto che si potrebbe persino pensare a un colpo di scena deliberatamente pensato dal vulcanico regista newyorkese per stravolgere la liturgia di Cannes. Ad ogni modo, in conferenza stampa Spike Lee si è assunto la totale responsabilità dell'incidente: “I messed up, simple as that” (ho fatto un casino, tutto qua). “Devo fare le mie scuse a tutti, ai miei colleghi, al festival e anche agli artisti a cui batteva il cuore per il pasticcio che ho combinato. Dovete sapere che io adoro lo sport e quando finisce una partita la prima cosa che annunci è il risultato. Per questo sono andato troppo in fretta verso il finale. Per fortuna che mi hanno aiutato tutti, ma è stato divertente”.